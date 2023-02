Angola: Le pays veut plus d'investisseurs espagnols sur le marché national

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a exprimé l'intérêt de l'Angola à voir davantage d'hommes d'affaires espagnols investir sur le marché angolais, dans le cadre de la diversification en cours de l'économie du pays.

Dans une interview au journal espagnol ABC, le Chef de l'État angolais a souligné le fait que plusieurs entreprises espagnoles opèrent en Angola dans différents domaines de l'économie, mettant en évidence des secteurs tels que la santé, l'enseignement supérieur, les transports et la défense.

En ce qui concerne le secteur de la défense, le Président angolais a déclaré que l'Espagne construisait trois avions Airbus C-295 pour l'Angola afin de soutenir le contrôle et la surveillance du vaste littoral du pays.

"Avec le nouvel environnement des affaires en Angola, nous aimerions que le secteur privé espagnol fasse plus", a souhaité João Lourenço, en considérant l'industrie navale comme l'un des secteurs préférentiels.

Toutefois, le Chef de l'État a ajouté qu'en ce qui concerne l'industrie navale, tout dépend des facilités de crédit offertes à l'Angola par l'Espagne.

Le Président João Lourenço a aussi rappelé que l'Espagne est un pays tourné vers la mer, dispose d'une bonne industrie de la construction navale et que l'Angola a besoin de moyens pour mieux patrouiller ses eaux territoriales et son littoral, en plus d'être situé à proximité du golfe de Guinée.

En ce qui concerne le partenariat dans le secteur des ressources énergétiques, l'homme d'État a de nouveau déclaré que le marché angolais est ouvert et qu'il ne voit aucun problème à voir des entreprises espagnoles opérer dans le pays dans ce domaine.

En ce qui concerne les énergies renouvelables, le Président de la République a indiqué que l'Angola est dans une période de transition, d'où qu'une grande partie de l'électricité produite en interne provient déjà de sources propres, essentiellement hydroélectriques et solaires.

"Toute autre offre ou investissement privé dans ce secteur de l'énergie solaire, de l'énergie éolienne, de l'hydrogène vert est le bienvenu. L'Angola est réceptif à réaliser la transition énergétique complète en peu de temps, en quelques années", a admis João Lourenço.

Au cours de l'interview, l'homme d'État a déclaré qu'en Afrique, l'Angola jouait un rôle dans le rapprochement des locuteurs du portugais et de l'espagnol.

Il a fait savoir que sur l'insistance de l'Angola, actuellement, la Guinée équatoriale, pays hispanophone, est membre de la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP).

L'Angola et les relations internationales

Dans le cadre des relations internationales, le Président de la République projette, pour les années à venir, un Angola de plus en plus inséré dans l'économie mondiale.

Du point de vue des relations diplomatiques bilatérales et multilatérales, il a déclaré que l'Angola a la particularité d'avoir des relations avec tous les pays du monde, à l'exception de ceux qui sont considérés comme des États parias et qui sont en dehors des principes des Nations Unies.

"Nous avons privilégié la mise à profit de notre propre expérience en matière de consolidation de la paix pour aider d'autres peuples qui traversent encore des moments difficiles, des conflits (...) à construire une paix définitive, comme la nôtre ", a-t-il renchéri.

Aujourd'hui, a poursuivi le Chef de l'Etat, il y a la perspective que l'Afrique soit représentée à la fois au G20 et en tant que membre permanent du Conseil de sécurité des Nations unies.

Selon le Président João Lourenço, l'Angola aura l'ambition d'être le pays ou l'un des pays africains qui pourrait venir représenter le continent.

Conflits en Afrique

Il a jugé fondamental d'alerter les gouvernements et les peuples d'Afrique sur la nécessité de travailler dur en faveur de la paix.

Il a reconnu que le continent fait encore face à de nombreux conflits et instabilités, dont une partie due à l'action du terrorisme comme au Sahel, au Nigeria, au Burkina Faso, au Niger, au Mali, au Tchad, en République Centrafricaine et en République Démocratique du Congo.

João Lourenço a indiqué que dans les territoires susmentionnés, l'instabilité est visible et permanente, ayant également signalé les cas du Mozambique et de la Somalie.

Pour le Président angolais, il reste encore beaucoup à faire pour parvenir à la paix et à la stabilité définitive en Afrique.

Objectifs pour le mandat 2022/2027

Parmi les objectifs du deuxième mandat à la tête de l'État angolais, il a déclaré que l'objectif était de terminer les travaux des différentes infrastructures commencés lors du mandat précédent.

Il a souligné l'achèvement des ports, des aéroports, des barrages hydroélectriques, des hôpitaux, des écoles, du réseau de transport d'énergie vers diverses régions du pays, la construction de parcs d'énergie solaire, de routes nationales et la lutte contre la sécheresse dans le sud du pays.

Il a également parlé de la construction de plus d'universités publiques.

Lutte contre la corruption

Dans le domaine de la lutte contre la corruption, le Président de la République a affirmé que c'est le devoir de chacun, seul le Chef de l'Etat montrant la voie. " Ma mission est juste de montrer la voie (...).

D'ailleurs, la société participe par des dénonciations. Les services d'enquête jouent leur rôle d'investigation. Le ministère public joue son rôle d'ouvrir les procès, ainsi les tribunaux (...), a-t-il exprimé.

Il a rappelé qu'en Angola la lutte contre la corruption est un fait qui va de haut en bas.

Il a déclaré que dans le cadre de ce processus, figure aussi la lutte contre la petite et la grande corruption de certains agents publics.

Questions de genre dans la gouvernance

Dans une interview accordée au journal espagnol ABC, le numéro un angolais a clairement admis que le Gouvernement angolais s'efforçait d'atteindre l'égalité des sexes.

Aujourd'hui, a déclaré le Président de la République, dans les statistiques des étudiants inscrits dans l'enseignement supérieur, on constate qu'il y a plus de jeunes femmes que d'hommes, ainsi que le fait que les femmes constituent le plus grand nombre de la population angolaise.

Pour João Lourenço, il faut donner des opportunités aux femmes, sinon il pourrait être difficile pour cette frange de se démarquer dans la société, dans l'emploi et, surtout, dans les hautes fonctions des institutions publiques.

"Jusqu'ici, nous n'avons rien à regretter. Elles sont aussi compétentes que nous", a déclaré le Chef de l'Etat.

Quant à la stabilité du pays, il a rappelé que l'Angola connaît 20 ans de paix qui se consolide chaque année.

Il a dit que c'est grâce à cela que le pays connaît un certain succès dans la résolution des problèmes des citoyens, la construction d'infrastructures et le développement économique.

Guerre en Ukraine

Concernant la guerre en Ukraine, João Lourenço a déclaré que l'Angola entretient des relations diplomatiques et amicales avec la Russie et l'Ukraine.

"Notre position par rapport au fait que la Russie a attaqué un pays voisin, un Etat indépendant et membre des Nations Unies, l'Ukraine, a poussé l'Angola à prendre position", a précisé le Président angolais.

Il a ajouté que l'Angola s'était positionné pour condamner cette guerre et conseiller aux autorités russes de mettre fin à la guerre, qui a débuté le 24 février de l'année dernière.

"Dans les premiers mois après le début de la guerre, j'avais l'intention de me rendre à Moscou pour parler avec le Président Vladimir Poutine. À l'époque, cela n'était pas possible en raison de son indisponibilité", a informé l'homme d'État angolais.

Cependant, il a souligné qu'il avait eu à l'époque une conversation téléphonique avec le Président russe, ayant exprimé la nécessité d'un " cessez-le-feu, de préférence à l'initiative de la Russie " et que la paix soit négociée, puisque " déjà à cette époque le nombre de déplacés et morts, c'était déjà grand".

Relations entre l'Angola et le Portugal

Répondant à la question sur l'état des relations entre l'Angola et le Portugal, pays voisin de l'Espagne, le Chef de l'État angolais a déclaré qu'elles ont toujours été bonnes, malgré le fait qu'il y a eu dans le passé des " hauts et des bas ", ce qu'il considérait comme normal.

Nous avons toujours eu, non seulement de bonnes relations diplomatiques, mais la coopération économique très fluide.

Coopération Angola/Espagne

Les relations de coopération entre l'Angola et l'Espagne sont le sujet principal de la rencontre que le Président de la République, João Lourenço, tiendra mardi prochain, au Palais présidentiel, à Luanda, avec le roi d'Espagne, Filipe VI.

L'Espagne a inclus l'Angola parmi les nations " prioritaires " dans le plan " Foco África 2023 ", qui vise à renforcer la collaboration bilatérale avec les pays du continent africain.

L'Angola fait partie des sept pays prioritaires, avec le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Kenya, la Tanzanie et le Mozambique.

Le Nigeria, l'Éthiopie et l'Afrique du Sud sont considérés comme des " pays d'ancrage ", en raison de leur poids démographique, de leur projection politico-économique et de leur influence pour la stabilité de leurs sous-régions.

Le plan " Foco África 2023 " est conçu pour canaliser le soutien institutionnel aux investissements des entreprises espagnoles sur le continent.

Dans ce contexte, avec l'Angola et les six autres pays africains mentionnés ci-dessus, l'Espagne entend construire des relations différentes, plus globales, basées sur la coopération mutuelle, entre l'Europe et l'Afrique.

Les relations de coopération entre l'Angola et le Royaume d'Espagne sont fondées sur l'Accord général de coopération, signé le 20 mai 1987, et sur l'Accord complémentaire à l'Accord général, paraphé en novembre de la même année.

Dans le secteur des entreprises, l'Espagne compte plus de 60 entreprises opérant en Angola dans divers secteurs, tels que l'énergie, la banque, la construction civile et l'agriculture.

Les données officielles indiquent que le montant cumulé des investissements espagnols en Angola a atteint 518 millions d'euros (un euro équivaut à un peu plus de 500,00 Kz), depuis 2018, plaçant ce pays africain à la 49e place en tant que destination de ses investissements.

Selon les mêmes données, en 2020, l'Espagne a exporté 87 millions d'euros vers l'Angola et importé des marchandises pour 548 millions d'euros.