Afrique de l'Ouest: Les premiers diplômés du DESCOGEF de l'UEMOA à l'ESA honorés

Au travers d'une cérémonie, les premiers diplômés du DESCOGEF (Diplôme d'Études Supérieures de Comptabilité et Gestion Financière) de l'UEMOA (Union Économique et Monétaire Ouest Africaine), l'ESA (École Supérieure des Affaires) a honoré ces nouveaux experts comptables qui ont suivi leur formation dans ses locaux. En effet, sur trente six (36) candidats présentés par cette école d'enseignement supérieur privé par excellence au Togo et dans la sous région, sept (7) ont pu décrocher leur diplôme de DESCOGEF de l'UEMOA, session 2022.

Au cours de la cérémonie qui a eu pour cadre, le Grand amphi du campus de l'école à Agoè, présidée par le Président Directeur Général Fondateur de l'ESA, Dr Charles Birregah, il leur a été décernée une attestation de mérite, en attendant la réception des diplômes. celui-ci a révélé que c'est *"une vision de 2011"* qui se concrétise. Et, a-t-il indiqué, en émettant cette vision, il comptait sur Dieu qui ne l'a même pas déçu.

Dans la suite de son développement, il a expliqué que l'expert comptable c'est le médecin des entreprises. Et sans eux, nos pays ne vont pas réussir. Parce que c'est à eux de fournir l'information crédible et fiable des entreprises.

*"L'avenir de ce pays est entre vos mains"*, a-t-il aussi lancé aux nouveaux experts comptables que son institution d'enseignement supérieur a formé, pour les mettre devant la responsabilité qui sera la leurs dans le développement économique et financier du Togo.

A partir de ce premier lot, il a dit compter en former des milliers.

Au même moment où le patron de l'ESA félicitait les nouveaux diplômés, il a encouragé les recalés à se mettre au travail dès maintenant et à ne pas céder au découragement pour accéder à ce diplôme et intégrer ce corps de l'avenir de nos États. Il a situé ces derniers sur les actions menées et les dispositions prises pour un meilleur accompagnement en vue d'un meilleur taux de réussite à la session de Septembre 2023.

Des informations sur les innovations apportées à cette formation ont été également apportées à l'assistance au sein duquel on pouvait compter des potentiels candidats à ce diplôme d'expertise comptable.

Après avoir exhorté les jeunes gens à aller dans la dynamique de la formation en expertise comptable pour que le Togo dispose encore plus d'experts comptables, le président du Conseil scientifique de l'ESA, Octave Nicole Broohm a salué le fait que le Directeur Général de l'ESA se préoccupe de la formation et de l'avenir des jeunes et aussi de l'Afrique. "Celui qui se préoccupe de l'avenir des autres est à féliciter", a t il dit. Avant de conclure, "l'Afrique a de l'avenir"'.

Pour information, le DESCOGEF est un diplôme qui vient sanctionner une cycle supérieur de formation d'une durée de quatre semestres à compter de l'année académique 2021-2022. Il est organisé dans les établissements d'enseignement supérieur de l'espace UEMOA, qui sont agréés par la CREFECF de Dakar (Sénégal). Ont accès à cette formation, des apprenants ayant le DESCOGEF ou tout diplôme reconnu équivalent par le CREFECF. A noter que dans le domaine de l'expertise comptable, outre le DESCOGEF, ESA forme aussi pour le DECOGEF (Diplôme d'Études de Comptabilité et Gestion Financière) et le DECOFI (Diplôme d'Expertise Comptable et Financière).