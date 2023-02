Botswana: Le Botswana réitère son intérêt pour les services d'ANGOSAT-2

Luanda — Le Botswana a réitéré, ce vendredi, son intérêt pour les services du satellite ANGOSAT-2.

Cette intention a été exprimée par le vice-recteur de l'Université du Botswana, David Norris, lors d'une réunion qu'il a eue avec l'ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire de la République d'Angola en République du Botswana, Beatriz de Morais.

Lors de cette réunion, tenue à l'Université du Botswana, David Norris a réitéré l'intérêt du Botswana pour le développement de la coopération institutionnelle entre ANGOSAT 2 et le projet Botswana Satellite.

Le vice-recteur de l'Université du Botswana a félicité le gouvernement angolais pour le succès obtenu avec le projet ANGOSAT-2 et a souligné l'importance stratégique du satellite angolais pour les pays de la région de la SADC.

Le responsable a également exprimé l'intention d'établir un partenariat avec l'Université Agostinho Neto, dont l'objectif sera la création d'un projet d'entrainement pour les étudiants angolais au Botswana.

David Norris a révélé que le voyage en Angola d'une délégation composée de membres du personnel du Ministère des Communications, de la connaissance et de la technologie, de l'Université du Botswana et de l'Université internationale des sciences et technologies du Botswana était en cours de préparation, en vue d'établir des contacts avec les entités angolaises et visiter le Centre de mission et de contrôle des satellites, l'Université Agostinho Neto et d'autres institutions.

A son tour, l'ambassadrice Beatriz Morais a déclaré que des mesures étaient prises pour concrétiser ce partenariat.

L'ANGOSAT-2 est un satellite de communication angolais opérant en orbite géostationnaire. Le satellite a été construit par Information Satellite Systems Reshetnev (ISS Reshetnev).

L'ANGOSAT-2 comprend deux modules, à savoir la plate-forme Express 1000 et la charge utile, cette dernière étant sous la responsabilité d'Airbus Defence and Space.

D'une durée de vie estimée à 15 ans, Angosat-2 fait partie des projets du Bureau de gestion du Programme spatial national (GGPEN), un organe rattaché au Ministère des Télécommunications, des Technologies de l'Information et de la Communication sociale.