Angola: REA prévoit d'acquérir 540 000 tonnes de produit national

Luanda — La Réserve de stratégie alimentaire (REA) prévoit d'acquérir cette année 540 000 tonnes métriques de produit national à un prix fixe, a annoncé vendredi, à Luanda, le président du Conseil d'administration de l'Entrepôt douanier d'Angola, Eduardo Machado.

S'adressant à la presse, en marge du 1er Forum national de l'industrie et du commerce, Eduardo Machado a expliqué que la Réserve de stratégie alimentaire (REA), une initiative qui vise à réguler le marché et influencer la baisse des prix des produits alimentaires essentiels du panier de base, cherchera à acquérir les 540 mille tonnes pour transformer une partie de l'offre en matière de consommation pour cette année.

Il a rappelé qu'en 2022, la REA avait injecté 775 000 tonnes de produits sur le marché, dont 40 000 de maïs produit localement.

Selon le responsable, le secteur productif s'améliore et en ce qui concerne le maïs, il a déjà réussi à répondre aux besoins de la réserve avec la production nationale.

Le 1er Forum national de l'Industrie et du Commerce, tenu sous le slogan "Les défis de l'autosuffisance alimentaire", présente la vision des différents acteurs du secteur, analysant les différents défis et opportunités que présente le pays pour le développement de l'industrie alimentaire et du commerce.

L'événement rassemble les secteurs public et privé qui débattent des questions liées au rôle du secteur de l'industrie et du commerce, dans le cadre des plans stratégiques élaborés par l'exécutif, en ce qui concerne la production des céréales, l'élevage et des ressources marines

L'événement sert à recueillir quelques contributions des différents "acteurs" de la société pour enrichir le Plan de développement du secteur de l'industrie et du commerce et créer des bases pour l'opérationnalisation du Conseil national de l'Industrie et du Commerce, défini comme l'organe de concertation multisectorielle dudit ministère.