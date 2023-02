Congo-Kinshasa: La Nouvelle société civile sensibilise sur l'importance de la carte d'électeur

La Nouvelle société civile congolaise a organisé " une matinée citoyenne et électorale " samedi 4 février au Centre Bondeko de Kinshasa pour faire comprendre à des milliers d'électeurs réunis, l'importance de la carte d'électeur et de la qualité de futurs élus.

Jonas Tshombela, président de cette structure, pense qu'il est temps d'amplifier la sensibilisation :

" En cette période d'identification et enrôlement des électeurs, celui qui a l'information a le pouvoir. Nous avons pensé à ce que la CENI n'a pas assez sensibilisé. On peut apporter en tant que citoyen de la République le peu qu'on peut savoir pour amplifier la sensibilisation auprès de la population afin de comprendre dans quelle mesure on peut obtenir sa carte d'électeur et quelle est l'importance de cette carte d'électeur quand on l'aura et comment on peut exercer son pouvoir en tant qu'électeur dès qu'on l'aura ".

Jonas Tshombela espère qu'aux élections de cette année, le 20 décembre, le pays aura " des élus de bonne qualité ". Et pour avoir des élus de qualité, on a besoin des électeurs de bonne qualité.

D'où, selon lui, " il faut travailler sur le corps électoral, lui donner de bonnes informations et lui dire à quel moment il doit décider de faire un bond qui doit aller dans l'intérêt de la population ".