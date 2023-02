Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 06 Février 2023

Mali : Coopération avec la Russie- Sergueï Lavrov attendu à Bamako ce lundi

Le ministre des affaires étrangères de la Fédération de Russie, Sergueï Lavrov sera en visite d'amitié et de travail, à Bamako, à partir de ce lundi 6 novembre. Pour son premier déplacement dans la capitale malienne, le chef de la diplomatie russe y passera quarante-huit heures. Il répond ainsi à une invitation qui lui a été adressée par son homologue malien, Abdoulaye Diop lors de son séjour à Moscou, en mai 2022. Durant son séjour au Mali, outre son homologue malien, Sergueï Lavrov rencontrera également le Premier ministre, Choguel Kokalla Maïga et le Président de la Transition, le Colonel Assimi Goïta. De plus, elles estiment que cette visite permettra « de renforcer le dialogue politique de haut niveau entre les deux pays et de renouveler l'engagement mutuel de consolider le partenariat stratégique en faveur de la paix, de la sécurité. (Source : Apa)

Togo : Epidémie de méningite- Les autorités togolaises alertent sur des cas

Un peu moins d'une quarantaine de cas ont été détectés, dont cinq mortels. Les autorités togolaises appellent la population de la zone à la vigilance, et à appliquer des mesures de prévention. Les premiers cas ont été détectés il y a un peu plus d'un mois, dans le district sanitaire de l'Oti Sud, dans la région des Savanes, la période de l'Harmattan étant propice à la méningite. Selon le ministre togolais de la Santé, Moustafa Mijiyawa, les 37 cas recensés, qui concernent des enfants comme des adultes, sont contenus dans cette zone.Des communications ont été faites, dans les médias, sur les radios locales pour rappeler les signes d'alerte à surveiller : « La fièvre, surtout quand elle est brutale et forte, les maux de tête, les vomissements, le cou qui devient raide et parfois les troubles de la conscience. » ... suite de l'article sur RFI (Source : alome.com)

Niger : Lutte contre la corruption - Sales temps à la Douane nationale

Selon des sources crédibles du Tribunal de grande instance de Niamey, les jours à venir risquent d’être longs pour certains hauts gradés de la Douane nationale. C’est dans le cadre de la lutte contre la corruption qu’un dossier les concernant aurait été transmis à la justice. Le dossier est en instruction au cabinet du doyen des juges qui procède à l’audition des présumés "délinquants" financiers. Ces agents de douane, visés par la justice, seraient impliqués dans un vaste détournement de deniers publics. Dans le dossier, sont cités des anciens directeurs généraux, des anciens chefs de bureau de Douane Niamey route, deux comptables et beaucoup d’autres agents sur lesquels pèsent des soupçons de détournement. Sale temps donc pour les agents de Douane ripoux. Mais, l’assainissement ne doit pas être sélectif. Il faut balayer devant toutes les portes et sans distinction. (Source : aniamey.com)

Cote d’Ivoire : Semaine de la sécurité routière- 106 véhicules mis en fourrière

"7680 automobilistes sensibilisés, 1678 autres verbalisés, 106 véhicules mis en fourrière lors des opérations de la deuxième journée de la semaine de la sécurité routière. Ces chiffres sont le résultat du déploiement par le gouvernement sur le territoire national d’un effectif de 5877 agents issus des forces de police et la gendarmerie nationale", rapporte une note de presse de la Direction de la communication du Ministère des Transports, transmise à Fratmat.info, le dimanche 5 février 2023.

Burkina Faso : Secteur de la sécurité- Plus de 16 milliards de Fcfa apportés par les Usa

Les Etats-Unis ont investi plus 16 milliards de FCFA dans le secteur sécuritaire du Burkina Faso depuis 2018 selon le Sous-secrétaire d’Etat américain adjoint pour l’Afrique de l’ouest, M. Michael Heath qui était en visite à Ouagadougou le 3 février 2023. Lors de son séjour, il a eu des échanges avec quelques médias dont Libreinfo.net. Au lendemain de son audience avec le chef de l’Etat, le capitaine Ibrahim Traoré, M. Michael Heath, Sous-secrétaire d’Etat adjoint américain pour l’Afrique de l’Ouest a pris langue avec des journalistes.

Guinée : Transition- Le Cnt célèbre son premier anniversaire

Le Cnt a célébré ce dimanche 5 février 2023, le premier anniversaire de son installation. La cérémonie haut en couleur s’est tenue à l’esplanade du Palais du peuple en présence de plusieurs invités de marque, composés notamment de dirigeants d’institutions parlementaires de transition venus du Mali, du Tchad, du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire. (Source : africaguinee.com)

Sénégal : Ousmane Sonko- « Il urge de mettre un terme à cette frénésie d’arrestations arbitraires

Accompagné de quelques responsables du parti, je me suis rendu aux brigades de gendarmerie de la foire, de Ouakam et de Thiong pour m'enquérir de la situation des jeunes patriotes qui y sont arbitrairement détenus depuis le 2 février, pour avoir simplement essayé de rallier mon domicile, illégalement barricadé par la police. On m’a refusé la visite au motif qu’on est un jour non ouvrable. J’informe les militants et sympathisants que j’y retournerai demain à partir de 10 heures inchallah. (Source : Presse locale)

Gabon : L’encadrement des loyers- Le gouvernement va engager une réflexion sur la question

Devant les députés le 24 janvier 2023 pour sa Déclaration de politique générale, Alain Claude Bilie-By-Nze a mis en exergue les grands axes qui devront permettre d’optimiser l’action du gouvernement contre la vie chère. Au nombre des points avancés, une réflexion sur l’encadrement des loyers qui ont vertigineusement évolué sans hausse du pouvoir d’achat. Alors que les populations subissent au quotidien les caprices des démarcheurs et bailleurs qui dictent leur loi sur les modalités de location d’une habitation, le gouvernement a décidé de prendre le taureau par les cornes. En effet, devant l’assemblée nationale, Alain-Claude Bilie-By-Nze a appelé son ministre de l’Habitat à se montrer diligent en se penchant sur cette question. (Source : alibreville.com)

Ethiopie : Envoi de fonds au Tigré- Le gouvernement annonce des dispositions

Le gouvernement éthiopien a annoncé samedi qu'il avait commencé à envoyer l'équivalent d'environ 90 millions de dollars vers la capitale du Tigré afin d'y faire redémarrer les services bancaires dans cette région ravagée par la guerre. «Conformément à la décision prise par le Premier ministre Abiy, la Banque nationale a commencé à envoyer cinq milliards de birr à Mekele pour les distribuer à partir de lundi », a tweeté Redwan Hussein, conseiller à la sécurité nationale d'Abiy Ahmed. (Source : euronews)

Rca : Intempéries- Les premières pluies de 2023 occasionnent des dégâts à Bangui

Après le village de Guen à 10 kilomètres de Gadzi le 27 janvier, c’est au tour de Bangui de vivre les affres de sa première pluie de cette année, ce 1er février 2023. Dans les arrondissements sillonnés par Radio Ndeke Luka, les dégâts sont énormes. Les toitures des maisons sont emportées par le vent, des troncs et branches d’arbres voire des poteaux électriques sont arrachés et renversés sur les voies, empêchant la libre circulation. A l’agence de voyage belle étoile, au centre-ville, des ouvriers reconstruisent la toiture d’un bâtiment de l’agence. Mais malgré les dégâts, un service minimum fonctionne. (Source : abangui.com)

Une sélection de Bamba Moussa