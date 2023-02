Angola: CRA - La Cour constitutionnelle veut une réflexion sur les droits de l'enfant

Luanda — La Cour constitutionnelle a recommandé, ce dimanche, à la société angolaise de réfléchir profondément sur la protection des droits de l'enfant inscrits dans la Constitution de la République d'Angola (CRA), qui doit être la priorité absolue de la famille, de l'État et de la société.

L'exhortation s'inscrit dans le cadre du 13e anniversaire de la Constitution de la République d'Angola (CRA), célébré ce dimanche 5 février, une opportunité qui représente une occasion pour que " nous continuions à réfléchir sur les droits et les devoirs inscrits dans la texte constitutionnel pour les citoyens ", ayant pour priorité la protection des droits des enfants, pour tout ce qu'ils représentent pour l'avenir de cette nation.

Rappelons que le législateur constituant, entre autres, garanties de la protection à l'enfance, a inscrit dans l'article 80 de la CRA une série de droits, de garanties et de programmes qui visent à placer l'enfant au centre de la construction d'une société libre, juste, démocratique et solidaire, de paix, d'égalité et de progrès social.

Ainsi, la Cour constitutionnelle garantit qu'elle continuera, dans l'exercice de ses fonctions, à assurer la diffusion et l'application de ces principes, contribuant à accroître la culture constitutionnelle du citoyen et la confiance de plus en plus demandée aux tribunaux et, en particulier, dans l'administration de la justice en matière juridico-constitutionnelle.

Pour lui, la protection des enfants ne passe pas seulement par la consécration de leurs droits, mais aussi par la matérialisation de normes par la famille, l'État et la société, à travers des mesures d'ordre institutionnel, administratif, moral et affectif conduisant à la mise en œuvre de tels préceptes.

En ce sens, il indique que la Cour constitutionnelle a promu, au cours de la Semaine de la Constitution, le lancement de la Constitution pour les enfants, une œuvre qui dépeint en bandes dessinées diverses normes de la Constitution de la République, avec un langage qui permet aux enfants d'âge scolaire, et au-delà, d'en comprendre les fondements constitutionnels, ainsi que l'étendue de leurs droits et devoirs.

"Ici, l'importance de l'alphabétisation constitutionnelle est reconnue, basée sur l'universalisation de la connaissance du texte de la Constitution, depuis l'enfance", dit-il.

D'autre part, ce tribunal a souligné comme tâche fondamentale la traduction de la CRA dans les principales langues angolaises d'origine africaine, pour renforcer le sens de l'unité nationale et éveiller la société à l'importance de préserver l'identité linguistique angolaise.

Le pays marque 13 ans depuis l'entrée en vigueur de l'ordre constitutionnel angolais actuel, institué à la suite de l'approbation et de la promulgation de la Constitution de 2010, une réalisation de la jeune démocratie angolaise, puisqu'un univers de principes, droits et garanties a été consacré par le législateur constituant qui contribuent au renforcement de l'État démocratique de droit en Angola.

Il est le résultat d'un processus constitutionnel historique qui a connu plusieurs métamorphoses et a subi une révision spécifique en 2021, qui visait à renforcer les fondements de base de l'État angolais, ancrés dans les principes démocratiques et la séparation et l'interdépendance des pouvoirs.