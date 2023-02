Madagascar: Zones pépinières industrielles - Installation d'une huilerie dans le Menabe

Sous-exploitée jusqu'ici, la filière arachide va contribuer plus efficacement au développement économique de la région Menabe. L'installation des zones de pépinières industrielles se poursuit à la vitesse grand V

Une huilerie sera installée dans cette région à travers le programme de déploiement d'unités de transformation de produits locaux initié par le ministère de l'Industrialisation, du Commerce et de la Consommation.

Approche filière

Hier, le ministre Edgard Razafindravahy était en mission à Morondava pour la remise officielle de ladite huilerie. La troisième du genre pour le département en charge de l'industrie qui avait déjà remis, rappelons-le, deux unités de transformation du miel dans les régions Amoron'i Mania et Haute Matsiatra.

L'installation de cette huilerie répond à l'approche filière adoptée par le MICC, laquelle consiste à équiper chaque district d'une unité de transformation pour les produits locaux spécifiques à chaque région. Dans le cas précis du Menabe, cette huilerie tombe à pic quand on sait que cette région dispose d'un important potentiel avec notamment une production annuelle de 10.000 tonnes d'arachides. Un potentiel sous-exploité puisque 60 tonnes par an sont transformées en huile.

Marathon

C'est justement pour corriger cette sous-exploitation que le MICC a décidé d'y installer cette unité de transformation d'arachides. " Ce projet aidera les paysans producteurs qui trouveront des débouchées pour leur production " , a déclaré le ministre Edgard Razafindravahy en ajoutant que " l'objectif est aussi de produire au maximum localement les produits de première nécessité afin de réduire la dépendance aux importations ".

On rappelle que cette opération entre dans le cadre du programme One District One Factory (ODOF) pour lequel le gouvernement a importé 75 unités de transformation. D'autres districts feront l'objet de la même dotation dans les semaines qui viennent, a annoncé le ministre Edgard Razafindravahy, plus que jamais parti dans un marathon pour l'industrialisation massive du pays. Et ce, en vue de la concrétisation des Velirano 7 et 9 sur le développement industriel et l'autosuffisance alimentaire.