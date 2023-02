Tunisie: Ouverture de la 4ème édition de la Foire nationale du livre tunisien

TUNIS — La Foire nationale du livre tunisien (FNLT) a été ouverte, samedi, à la Cité de la Culture à Tunis.

Placée sous le haut patronage de la cheffe du Gouvernement, Najla Bouden, la cérémonie d'ouverture, a eu lieu en présence de Hayet Ketat Guermazi, ministre des Affaires culturelles et Souad Abderrahim, mairesse de la ville de Tunis.

Parmi les représentants du secteur du livre et l'édition, on note la présence de Mohamed Riad ben Abderrazek, président de l'Union des éditeurs tunisiens (UET) et Adel Kheder, président de l'Union des écrivains tunisiens (UET).

Un hommage a été rendu à une pléiade de créateurs tunisiens dont les écrivains Mohamed Hedi Jaziri, Faouzia Aloui et Noura Ouertatani et les éditeurs Fares Bouguerra (Afek Editions), Belgacem Belkaroui (Kitabi), Ahlem Boufayed (Sali) et feu Mohamed Badoui (Ibn Arabi).

La cérémonie d'ouverture a été marquée par l'annonce des lauréats des cinq prix de la FNLT dans les différentes catégories littéraires. Mohamed Larbi a remporté le prix Noureddine Boujelbane (poésie) alors que Hedi Jatlaoui a eu le prix Jean Fontaine (création intellectuelle et critique).

Mohamed Saleh Bouomrani a remporté le Prix Mohamed Bardi (Roman) alors que Aissa Jebli a eu le Prix Mahmoud Belaid (Nouvelle).

Ahlem Hakimi a remporté le Prix Alia Babbou (Littérature d'enfants et de jeunesse). Elle est la seule femme primée en cette édition.

Les cinq prix décernés sont dotés de 10 milles dinars chacun. Quinze titres de cinq auteurs, sélectionnés parmi 139 déposés, étaient en lice pour les prix de la foire.

Organisée du 4 au 18 février 2023 sous le signe " Notre livre notre foyer ", la Foire fête cette année sa 4ème édition. Dans son allocution, la ministre des Affaires culturelles a déclaré que ce rendez-vous aide à la commercialisation des publications nationales et à la dynamisation du secteur du livre et de l'édition.

La Foire commence à se rapprocher davantage du lectorat des différentes générations en proposant une variété de publications littéraires et scientifiques, a-t-elle estimé.

Le directeur de la Foire, Youness Soltani, le président de l'Union des éditeurs et celui de l'Union des écrivains ont évoqué le rôle crucial de la Foire dans la commercialisation du livre tunisien et sa promotion.

Près de 20 mille titres sont exposés dans les 64 pavillons de la foire qui accueille plus de 80 maisons d'édition proposant de nouvelles publications parues chez des éditeurs tunisiens. Les livres pour enfants occupent une grande place en cette édition, avec plus 70 pour cent de l'ensemble des titres exposés.

Au programme culturel, des conférences autour de thèmes en lien avec la littérature et la critique littéraire en Tunisie ainsi que l'édition numérique et ses enjeux. Des lectures poétiques et des séances de dédicaces sont également prévues dans plusieurs régions de la République.

Créée en 2018, la Foire nationale du livre tunisien un rendez-vous culturel et littéraire qu'abrite annuellement la Cité de la culture. Exclusivement dédiée à l'édition tunisienne, la Foire est le fruit d'un partenariat entre le ministère des affaires culturelles, l'Union des éditeurs tunisiens et l'Union des écrivains tunisiens.

La diffusion, la vente et la promotion du livre tunisien sont au cœur de cet événement d'envergure nationale.