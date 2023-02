Congo-Brazzaville: Santé - Les pouvoirs publics appellent au dépistage précoce du cancer

A la faveur de la Journée mondiale de lutte contre le cancer célébrée le 4 février de chaque année, le ministre de la Santé et de la Population, Gilbert Mokoki, qui a rendu publique la déclaration du gouvernement, a insisté sur la nécessité pour les Congolais de se faire dépister à temps de cette maladie pour se donner les chances d'en guérir.

Plus de 50% de patients congolais, a indiqué Gilbert Mokoki, souffrent du cancer et arrivent très tard dans les formations sanitaires rendant ainsi la prise en charge difficile. Le cancer, a-t-il expliqué, est une maladie mortelle à évolution lente, entraînant beaucoup de souffrances physiques et psychologiques.

Aucun organe du corps n'en est épargné, a-t-il ajouté, avant de préciser que les cancers les plus fréquents au Congo concernent le sein, le col de l'utérus, le gros intestin, le foie et l'estomac chez les femmes. Par contre chez l'homme, le cancer attaque la prostate, le foie, le colon-rectum, l'estomac et les leucémies." Selon le rapport Globocan, le monde a enregistré en 2020 dix-neuf millions de nouveaux cas pour dix millions de décès. L'Afrique, qui supporte un lourd fardeau des maladies transmissibles, n'est malheureusement pas épargnée par la montée fulgurante des cas de cancers ces cinq dernières années ", a-t-il noté.

C'est pour cette raison que le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, insiste dans toutes ses adresses à la nation sur l'amélioration de l'accès aux soins spécialisés au Congo. " C'est pourquoi, les derniers hôpitaux généraux de Djiri à Brazzaville et de Ngoyo à Pointe-Noire disposent des unités de cancérologie. Aussi, après avoir acquis les appareils modernes de l'IRM et de scanner, le gouvernement travaille pour la réalisation de l'unité de radiothérapie au CHU de Brazzaville afin de réduire les évacuations sanitaires des malades atteints de cancer ", a fait savoir le ministre de la Santé et de la Population.

Gilbert Mokoki a lancé un appel aux associations, aux organisations non gouvernementales, aux agents communautaires de santé de travailler de front avec le Programme national de lutte contre le cancer - qui possède déjà des outils, des messages et des procédures de sensibilisation du grand public sur cette maladie - afin de favoriser le dépistage précoce des lésions précancéreuses à domicile ou dans les formations sanitaires. C'est de cette manière, a-t-il souhaité, que l'on peut tous œuvrer pour des soins plus justes et à temps afin de réduire le nombre de nouveaux cas et de décès dûs aux cancers au Congo.