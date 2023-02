Soudan: Le ministère annonce son soutien aux initiatives de diffusion et d'enseignement des langues locales

Khartoum — Le Sous-Secrétaire du Ministère de la Culture et de l'Information, Dr. Nasr-Eddin Ahmed, a affirmé le soutien de son ministère à toute initiative visant à diffuser et à enseigner les langues locales au Soudan, étant donné que la langue est le vecteur d'unification de l'identité, de la culture et de l'héritage.

Il a qualifié la diversité linguistique de la région des monts Nuba d'une richesse nationale qui doit être préservée à travers la documentation, l'éducation et la publication.

C'était déclaré lorsque le Sous-Secrétaire s'est adressé aujourd'hui au Festival des Langues des Monts Nuba, dans sa quatrième édition, qui est accueillie par le Département de la Linguistique de la Faculté des Lettres de l'Université de Khartoum, qui se tient pour la première fois au Soudan en présence de linguistes d'Allemagne, de France, des Pays-Bas et de Grande-Bretagne.

Dr Nasr-Eddin a salué les efforts déployés par l'Université de Khartoum pour organiser des conférences et des séminaires visant à documenter cette langue.

Il a également remercié l'Université Franco-Allemande pour son soutien à cette conférence.

Le Professeur Walid Mudathir Al-Sharif, Chef du Département de Linguistique de l'Université de Khartoum et membre du comité d'organisation du festival, a dit que cet événement vise à introduire la grande diversité culturelle dans les montagnes de Nuba.

Il a ajouté que ce qui distinguait cette version de la conférence était qu'elle se tenait pour la première fois au Soudan afin de permettre au plus grand nombre de Nuba d'y participer, expliquant que les versions précédentes s'étaient tenues aux Pays-Bas, à Paris et en Allemagne.

Par ailleurs, le Professeur Kabshour Koko, représentant des Monts Nuba, a expliqué que la région des Monts Nuba est devenue une destination pour de nombreuses universités et chercheurs de différentes parties du monde pour étudier ces langues dues à leur ancien héritage et au savoir utile qu'elles portent pour la nation entière.

Kabshour a dit que certaines tribus ont établi des institutions pour enseigner leurs langues, et certains chercheurs ont enseigné les langues locales à travers les médias sociaux, mais ces efforts, malgré leur importance, restent insuffisants, donc la question doit être organisée sur le niveau de la planification au Soudan, et l'Etat doit intervenir de manière plus engagée à la renaissance et au développement de ces langues.

Kabshour a appelé les habitants de la région à exhorter leurs enfants à entreprendre l'importance de cette langue, à l'apprendre, à l'étudier et à la passer aux générations futures.