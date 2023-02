Ile Maurice: Complot allégué / Me Shakeel Mohamed - "Pé rod koup mo lézel..."

C'était à la sortie du tribunal de Moka, vendredi. Me Shakeel Mohamed annonce qu'il y a des "forces occultes qui opèrent derrière les rideaux, qui trament". Ces dernières n'apprécient pas, dit-il, qu'il pose des questions embarrassantes dans l'affaire Bruneau Laurette, qu'il montre du doigt et jette la lumière sur des défaillances du système. "Ena enn konplo ki pé fer kont mwa (... ) pé fer dimounn inplik mwa dan bondié koné ki zafer, pou aret mo lélan, pou koup mo lézel." L'avocat et député assure que d'aucuns effectuent un "travail machiavélique et méchant" contre lui.

Joint au téléphone hier, Shakeel Mohamed, qui compte 31 ans de service au barreau, n'en démord pas. Ces informations, dit-il, il les a obtenues de sources sûres. Cependant, il avance qu'il continuera son travail dans l'affaire Bruneau Laurette, sans se laisser intimider d'aucune façon. Arguant également qu'il a un devoir envers son client et la justice. Pour lui, monter un complot contre lui est une manière pour certains de tenter de les déstabiliser, son équipe d'avocats et lui. "Mais je n'ai pas peur. Ils m'ont déjà arrêté en 2015 pour des conneries (NdlR, dans le cadre de l'affaire Gorah Issac), mais dans une démocratie, il faut que les institutions puissent fonctionner correctement et non pas prôner le "tais-toi et c'est tout"."