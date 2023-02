Ile Maurice: Inondations / Drains - Une histoire sans fin ?

Les années se suivent et se ressemblent. Presque. Qui dit averses dit inondations, dit critiques, dit où sont passés les drains. Si les autorités annoncent une nouvelle fois d'autres constructions, des projets ont déjà été réalisés et ont fait leurs preuves, selon ministres et Premier ministre.

Depuis le début de la saison des pluies, les drains inondent les discours politiques. Le Premier ministre a fait une sortie pour visiter les endroits où les nouvelles infrastructures ont fonctionné alors que l'opposition fustige le manque de planning. Jeudi, le ministre des Infrastructures, Bobby Hurreeram, est revenu sur les divers projets en cours lors d'une conférence de presse. Retour sur l'éternel débat des drains...

"Lors des grosses pluies à Queen-Victoria, en 2020, la photo d'un kalimaye submergé alors qu'il y avait 180 mm de pluies avait choqué. Mais cette année, avec 280 mm de pluies en 48 heures, il n'y a pas eu de problèmes. Tout a fonctionné convenablement", a déclaré le ministre pour illustrer les travaux entrepris. Par la suite, il est revenu sur le National Flood Management Programme.

Pour rappel, lorsque ce projet avait été annoncé dans le discours budgétaire de 2021-22, le ministre des Finances Renganaden Padayachy avait octroyé la somme de Rs 11,7 milliards pour la construction de 1 500 drains sur trois ans et énuméré une liste de 20 régions prioritaires. En 2022-23, Rs 3,8 milliards ont été rajoutées à ce programme ainsi que 20 autres régions.

Mais les chiffres ont changé. Lors de sa conférence de presse, Bobby Hurreeram a annoncé que le nombre total de drains à construire est de 1 700 sur cinq ans. À ce jour, 396 ont été complétés au coût de Rs 2,3 milliards. 203 autres sont en construction au coût de Rs 3,6 milliards; 101 drains supplémentaires sont prévus au coût de Rs 5,6 milliards. "Cela fait environ 700 projets, soit 40 % de ce que nous devons faire sur les cinq ans." Puis, il y a les gros projets dans les zones à haut risque.

La Drain Construction Infrastructure Ltd a lancé un appel d'offres en décembre dernier pour la construction de drains dans 19 régions figurant sur la liste des high-risk regions. En mars de cette année, un autre appel d'offres sera lancé pour 21 autres régions de la même liste. La somme totale qui sera déboursée pour ces zones à haut-risque est de Rs 7 milliards.

Dans sa conférence de presse, Bobby Hurreeram a fait ressortir qu'il ne s'agit pas que de constructions de drains. Il y a aussi la construction de swales, comme à Belle-Etoile, le dragage des rivières, la remise à niveau des ponts et bassins de rétention, entre autres.

Les "flood-prone areas"

Avant l'annonce du grand plan national à Rs 11,7 milliards, les drains ont toujours figuré dans les discours budgétaires, mais avec une moindre importance. Dans le discours de 2018-19, le ministre des Finances d'alors, Pravind Jugnauth, avait annoncé une enveloppe de Rs 2,5 milliards pour divers projets d'infrastructures, dont l'upgrading of drains.

À cette époque, le nombre de flood-prone areas était de 25. Puis, en 2019-20, le nombre est passé à 40, apprend-on dans le discours budgétaire. Rs 650 millions avaient été octroyées pour la construction de drains dans ces endroits. L'année suivante, dans le Budget 2020-21, la somme pour "drainage infrastructure in high risk flood-prone areas across Mauritius and Rodrigues" était de Rs 1,2 milliard.

Toujours dans le discours budgétaire de 2018-19, un National Environment Fund avait été créé et Rs 2 milliards y avaient été injectées. Un des buts de ce fonds était d'acquérir un "high resolution and aerial 3D imagery Digital Elevation Model to update our flood map and prepare a full-fledged Land Drainage Master Plan".

Ce plan a été réalisé et a fait l'objet d'une PNQ de Xavier-Luc Duval le 16 juin 2022. 297 endroits sujets aux inondations avaient été identifiés lorsque le plan avait été soumis quelques mois plus tôt. Au moment de la réponse, Bobby Hurreeram avait fait état de 302 endroits, dont 67 considérés comme à haut risque.

Cependant, le leader de l'opposition avait remis en cause la fiabilité du document, surtout que les permis de construction étaient délivrés ou refusés selon la classification des terrains. Il avait affirmé que des milliers de personnes se trouvant dans ces zones "n'avaient jamais vu une flaque d'eau" devant leur maison et de ce fait, le plan devait être rendu public.

Mais Bobby Hurreeram avait répliqué que le plan était dynamique et que les données n'étaient pas interprétables par tout le monde, d'où la décision de ne pas le rendre public, ajoutant que chacun avait le droit d'aller vérifier auprès des autorités locales.

La liste des "flood-prone areas" concerne 306 régions, dont 69 classées à haut risque. Parmi les projets majeurs qui ont été complétés :

- Vallée-Pitot - Cité Rozemont - Tranquebar - Jules Mallac - L'Amitié, Phase 1 - La Paix, Piton (cut-off) - Camp-Thorel, Phase 1 - Boulevard Rivaltz - Trois-Boutiques - Morcellement La Valley, Le Cornu, - Ste-Croix - Cité Langlois, Phase 1

Projets en cours dans les zones à haut risque :

- Canal Anglais - Belle-Source - Camp La Cloche, Pointe-aux-Piments - Cottage - L'Amitié, Phase 2 - Petite-Julie - Sans-Souci road, Montagne-Blanche - Malakoff - Mare-Tabac, Phase 2

Appels d'offres lancés en décembre 2022 :

- Tranquebar - Morcellement Raffray - Baie-du-Tombeau (rue Macadam, St-Malo) - Terre-Rouge (Kestrel Lane, Cité Nelson Mandela) - Cottage Phase 2 - Camp-Thorel - Flacq (Central Flacq, Cité Hibiscus, La Source) - Bramsthan - Morcellement Sans-Souci, Montagne-Blanche - St-Hubert - Malakoff Phase 2 - Avenue Berthaud, Quatre-Bornes - Coromandel - Débarcadère, Poste-de-Flacq - Morcellement de Chazal

Appels d'offres qui seront lancés en mars 2023 :

- Cité Richelieu - Vallée-des-Prêtres - Camp La Cloche - Elizabethville, Baie-du-Tombeau - Fond-du-Sac, Phase 2 - New Grove - Bambous-Virieux - Anse-Jonchée - Bois-des-Amourettes - Rivière-des-Créoles - Vieux-Grand-Port - Grand-Sable - NHDC Grand-Bel-Air - Petit-Bel-Air - Rivulet Délice, Grand-Bel-Air - Providence - La Louise, Quatre-Bornes - Boulodrome, Rivière-Noire - Dakri phase 2 - Monneron, Port-Louis - Allée Mangues, Poste-de-Flacq