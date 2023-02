Afrique: Météo - Humidité, perturbations et record au menu

Sauf erreur, veilles et avis de fortes pluies devraient de nouveau être au programme cette semaine. Le temps chaud et humide persistera sur l'ensemble du pays alors que le bassin de l'océan Indien s'anime. On note en effet la présence d'une perturbation tropicale à 3 500 km de Maurice. La formation pourrait s'intensifier en une tempête tropicale modérée, mais elle ne devrait pas représenter de danger pour les terres habitées.

Météo France Réunion estime que ses chances d'intensification, d'ici mercredi, varient entre 10 % et 30 %. Une autre formation évolue quant à elle dans l'est de l'océan Indien, soit dans la zone de convergence intertropicale et pourrait se développer davantage - mais pas dans l'immédiat. Sauf erreur...

En attendant, les données de la station météo de Vacoas - recueillies entre le 1er et le 31 janvier indiquent qu'il a été le mois le plus pluvieux depuis 20 ans... avec pas moins de 521mm de pluie enregistrés durant cette période, ce qui représente 185 % de la moyenne. "Les précipitations ont été excédentaires sur la quasi-totalité de Maurice, notamment dans les régions de Fuel, Bel-Étang, Quatre-Bornes et Grande-Providence."