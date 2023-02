Ile Maurice: Gangster moderne

Dans la plainte servie à l'express, Jean Hubert Celerine, alias Franklin, soutient qu'il est "a person of good character, honour and reputation". Le même jour, il sera condamné par la cour de Bambous pour agression.

Conseillé par Mes Mahendranath Soobhug (avoué) et Yatin Varma (avocat), qu'il paie rubis sur l'ongle, Franklin poursuit notre journal et réclame des excuses et des dommages de Rs 25 millions Notre faute : avoir révélé ses démêlés avec la justice réunionnaise alors qu'il se faisait passer pour Mr Propre.

Au téléphone, il a essayé d'intimider nos journalistes quand on le confrontait aux infos que nos confrères réunionnais nous fournissaient. Mais Franklin pensait qu'il pouvait se la couler douce dans l'Ouest, en faisant du jet-ski à Rivière-Noire, et que ses complices et lui étaient intouchables parce que certains policiers et politiciens mangeaient dans sa main, ou dans son fast-food. Certains y mangent encore, selon nos sources. Mais pas pour longtemps...

Dans la plainte, il est stipulé que "plaintiff avers that in truth and in fact (A) He is not involved in any drugs (sic) dealing or trafficking (B) To the best of his knowledge, Plaintiff has never been convicted to undergo any prison sentence in Reunion Island". Qui de Soobhug ou Varma conseille Franklin d'affirmer noir sur blanc que "to the best of his knowledge", il n'a pas été condamné ?

Mais ses hommes de loi lui ont sûrement appris qu'il y avait 11 prévenus, des centaines de kilos de zamal cultivés à La Réunion et une revente à plus de 2 millions d'euros à Maurice. Qu'il s'agissait d'un trafic juteux réalisé entre 2017 et 2018. Neuf d'entre eux ont été jugés devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis. Ne manquait que deux Mauriciens à la barre, "Franklin" et "Nono", qui avaient un mandat d'arrêt au-dessus de leur tête. Le jugement correctionnel émis le 2 juillet 2021 par la cour d'appel de Saint-Denis - et désormais public - rappelle que le mandat d'arrêt avait été émis dès le 13 juin 2019. Le tribunal de Saint-Denis a condamné Franklin et le skipper Jérémy Désiré Décidé (alias Nono), à sept ans de prison dans un jugement prononcé en leur absence.

Questions sans réponse : pourquoi le PMO, l'Attorney General et la police n'ont pas coopéré avec la commission rogatoire et les autorités réunionnaises ? Vu le contenu du jugement publié vendredi, l'avoué Soobhug et l'avocat Varma ne sont-ils pas complices de faux, d'où leur silence ? Quels sont les politiciens de l'Ouest qui ont été financés par Franklin ? Qu'est-ce qui explique le silence gêné de l'opposition sur cette affaire ? Combien de personnes ont été arrosées par Franklin ? Qui est le premier bailleur de fonds de Franklin ? Et pourquoi a-t-on sorti Franklin de l'ombre pour qu'il essaie de salir Bruneau Laurette... Qui se cache derrière Franklin ?