Ile Maurice: Trafic de drogue présumé / Affaire Franklin - L'étau se resserre

Les rebondissements n'en finissent pas dans cette affaire incroyable - mais vraie. Franklin aurait comparu, selon nos informations, en Cour suprême en 2019 par rapport à une commission rogatoire... Mais aucune suite n'aurait été donnée au dossier. Aujourd'hui, l'étape suivante serait que Franklin fasse appel.

En quoi l'affaire Franklin est-elle embarrassante pour le gouvernement ? L'express a obtenu finalement le jugement du 2 juillet 2021 prononcé par le tribunal correctionnel de St-Denis de La Réunion, condamnant Franklin et Nono à sept années de prison chacun. Le jugement a été signifié à l'autorité mauricienne concernée, qui serait le bureau de l'Attorney General. Or, selon nos informations, Franklin n'en aurait jamais été officiellement averti. D'ailleurs, il affirme ne pas en être au courant.

De plus, on apprend dans le même jugement qu'un mandat d'arrêt a été émis en 2019 contre Franklin et Nono. Pourquoi n'ont-ils donc pas été arrêtés ? D'après le même jugement, une requête pour une commission rogatoire internationale a été délivrée aux autorités mauriciennes pour que les suspects soient interpellés. Mais, dit la présidente du tribunal, les autorités policières mauriciennes n'y ont pas donné suite en dépit des engagements pris par celles-ci. Le service de presse de la police n'a pas répondu à nos appels à ce propos.

Selon une source très proche du dossier jadis, Franklin aurait comparu en Cour suprême en 2019 par rapport à cette commission rogatoire mais aucune suite n'y aurait été donnée ; encore une fois. On nous informe également qu'une réunion a bien eu lieu en 2018, entre le Prime Minister's Office (PMO), le bureau de l'Attorney General, le ministère des Affaires étrangères et la Financial Intelligence Unit (FIU), lors de laquelle on a passé en revue les affaires en attente de Mutual and Legal Assistance. L'affaire Franklin y figurait, semble-t-il, en bonne place...

Selon Me Shakeel Mohamed, si ce n'est pas la police, le bureau de l'Attorney General au moins devrait être au courant de cette requête concernant une commission rogatoire ; il se disait confiant que ce dernier viendrait s'expliquer en toute transparence le plus vite possible. Or, le même jour (NdlR, jeudi), Maneesh Gobin animait une conférence de presse aux côtés de Bobby Hurreeram et Dorine Chukowry ; il parlera de tout, sauf de l'affaire Franklin. D'autre part, nos appels au ministre Gobin sont restés vains.

Y aurait-il anguille sous roche, comme le dit Shakeel Mohamed ? Pourquoi les autorités resent-elles silencieuses sur l'affaire Franklin, tout comme son avocat, Me Yatin Varma ? Si les ministres concernés et la police brisent leur silence, quelles explications nous donneront-ils ? Il faudra encore patienter. On attend donc leur réponse non seulement sur la commission rogatoire mais aussi sur le jugement prononcé en juillet 2021.

La suite ?

Que se passera-t-il si les autorités mauriciennes décident d'agir, même tardivement, contre Franklin ? Tout d'abord, il faudrait savoir si et comment le jugement a été communiqué à Franklin; et si cela n'a pas encore été fait, si et quand cela se fera ? En tout cas, Franklin aura été plus proactif en tentant en vain jeudi d'imposer une injonction contre son éventuelle extradition vers La Réunion. Il est convaincu que ce sera le cas après la publication du jugement dans la presse.

Étant donné qu'un traité d'extradition a été signé entre Maurice et la France en novembre 2022, cet exercice devrait d'ailleurs être plus facile. Pour la commission rogatoire, il est trop tard car l'enquête et le procès sont déjà terminés. Toutefois, Franklin pourra toujours faire appel s'il le souhaite mais il devra se rendre à l'île soeur, explique un avocat. Ce dernier se dit étonné qu'une demande d'assistance concernant un trafiquant ait été balancée au fond d'un tiroir. "Pourtant cet homme s'affichait avec ses grosses voitures, ses chaînes en or et ses visites à des postes de police. C'est très grave."

En tout cas, fait ressortir un habitant de Rivière-Noire, Franklin a commis une monumentale erreur en parlant à des membres de la presse en live à sa descente d'avion le 14 janvier et en voulant se défendre. "Je me demande si c'est son avocat qui l'a conseillé ou approuvé cette sortie. Si oui, je pense que Franklin devrait réfléchir à changer d'avocat surtout que cela va devenir encore plus compliqué pour lui prochainement..."