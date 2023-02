Afrique: Sous-Secrétaire aux AE rencontre le Ministre d'Etat Ethiopien aux Affaires Etrangères

Addis-Abeba — Le Sous-Secrétaire du Ministère des Affaires Etrangères, Ambassadeur Dafa'alla Al-Haj Ali, a rencontré Vendredi soir le Ministre d'État Ethiopien des Affaires Etrangères, Mesganu Arga, en présence du Directeur Général de l'Administration des Affaires Africaines au Ministère Ethiopien des Affaires Etrangères.

L'Ambassadeur Dafa'alla a félicité le Ministre d'État pour sa nomination et a discuté les développements liés au processus politique au Soudan et la nécessité de lever le gel de l'activité du Soudan au sein de l'Union Africaine.

La réunion a également débattu le progrès des relations bilatérales entre le Soudan et l'Éthiopie et l'importance de les renforcer davantage.

Pour sa part, le Ministre d'État Ethiopien a salué le rôle des dirigeants du Soudan et de l'Éthiopie pour la consolidation des relations bilatérales, et a appelé à relancer les mécanismes existants pour réaliser les aspirations des deux peuples.

Le sous-secrétaire s'est également entretenu avec le représentant de la Tanzanie au Conseil de Paix et de Sécurité de l'Union Africaine sur les développements positifs du processus politique au Soudan et du rôle souhaité des États membres du Conseil de Paix et de Sécurité de l'Union Africaine, et le rôle souhaité des États membres du Conseil africain de paix et de sécurité, étant donné que le Soudan espère que le Conseil jouera un rôle positif et efficace pour soutenir la phase actuelle dans le pays.

Il a appelé à la levée de la suspension de l'activité du Soudan au sein de l'Union Africaine.

La réunion a également porté sur le progrès des relations historiques entre le Soudan et la Tanzanie.

Le Samedi matin, le Sous-Secrétaire du Ministère des Affaires Etrangères a rencontré l'ambassadeur de la République de Djibouti et son représentant au Conseil Africain de Paix et de Sécurité, Abdi Mahmoud, et lui a donné un briefing sur le processus politique au Soudan et l'importance du rôle du Conseil Africain de paix et de Sécurité pour le soutenir en prenant des mesures positives pour relancer la transition.