Afrique: Sous-Secrétaire aux AE rencontre le Président du Conseil de Paix et de Sécurité de l'UA

Khartoum — Le Sous-Secrétaire du Ministère des Affaires Etrangères, Ambassadeur Dafa'alla Al-Haj Ali, a rencontré Samedi à Addis-Abeba Edward MacKay, représentant permanent de l'Afrique du Sud auprès de l'Union Africaine et Président en exercice du Conseil de Paix et de Sécurité de l'Union Africaine, en présence du Directeur du Département de l'Union Africaine au Ministère des Affaires Etrangères Ambassadeur Al-Zain Ibrahim, du plénipotentiaire ambassadeur Dr. Suad Ali Mirghani, du Chargé d'Affaires par intérim de l'Ambassade du Soudan à Addis Abeba, du Plénipotentiaire Ambassadeur Ali Osman Ali, et des membres de la mission Soudanaise à Addis Abeba.

La réunion s'est inscrite dans le cadre des efforts déployés par le Ministère des Affaires Etrangères pour renforcer la communication constructive avec la présidence de la Commission de l'Union Africaine et le Conseil Africain de paix et de sécurité, dans le but de lever la suspension de l'activité du Soudan au sein de l'Union Africaine.

Le Sous-Secrétaire du Ministère des Affaires Etrangères a également rencontré le représentant de la Tunisie au Conseil de paix et de sécurité de l'UA ambassadeur Abdel-Hamid Gharbi, ainsi que la représentante de la Namibie Mme Emilia Mkusa, membre du Conseil de paix et de sécurité de l'UA, et l'ambassadrice Sophia Nyami, représentante du Zimbabwe et membre du Conseil.

Au cours des réunions, l'ambassadeur Dafa'alla a expliqué les développements positifs après la signature de l'accord-cadre dans le contexte du processus politique au Soudan, et a exprimé l'espoir d'un traitement positif de la question Soudanaise.

Il a également exprimé l'espoir que la décision de suspension de la qualité de membre du Soudan à l'Union Africaine serait levée sous la lumière des indications positives qui référent à la complétion imminente du processus politique.

Le Sous-Secrétaire du Ministère des Affaires Etrangères a souligné la nécessité pour le Conseil Africain de paix et de sécurité de se rendre au Soudan pour s'informer des développements positifs et rencontrer toutes les parties.

Il a expliqué l'importance géopolitique du Soudan et son grand rôle pour le soutien du processus de paix au Sud-Soudan et en Afrique Centrale en vue d'instaurer la paix et la sécurité dans la région et dans le Continent Africain.

L'ambassadeur Dafa'alla a souligné que la continuation de la suspension de l'activité du Soudan au sein de l'Union Africaine privera la Famille Africaine de la contribution positive bien connue du Soudan dans les affaires africaines.

Pour leur part, les représentants des États membres du Conseil de paix et de sécurité de l'Union Africaine ont exprimé leurs remerciements au souci du Soudan pour les informer des derniers développements et des efforts déployés pour mener à bien le processus politique.

L'ambassadeur Dafa'alla poursuivra ses rencontres avec les autres États membres du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine et les responsables de la Commission de l'Union africaine afin de les informer des développements positifs au Soudan.