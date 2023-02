Sénégal: Le Complexe Cheikh Ahmadoul Khadim va allier originalité et modernité (Dr Abdoul Ahad Lô)

Touba — Le complexe Ahmadoul Khadim pour l'éducation et la formation (CCAK-EF) de Touba (centre), dont l'ouverture est prévue, lundi, 6 février, va allier originalité et modernité, a indiqué le Directeur de l'UFR des études islamiques et arabes, Dr Abdoul Ahad Lô.

"Nous allons allier originalité et modernité, enracinement et ouverture comme disait l'autre. Je pense que c'est ça la vision de l'université. Je pense que les bases sont déjà jetées et il ne reste que le démarrage pour qu'on voit vraiment cette grande ambition du Khalife général des mourides Sérigne Mountakha Mbacké", a-t-il confié à l'APS.

Les enseignements seront dispensés à travers trois Unités de formation et de recherche (UFR) : l'UFR des études islamiques et arabes ; l'UFR des métiers et technologies et l'UFR des sciences agronomiques et des technologies agroalimentaires.

A côté de ces UFR, il y a des instituts notamment l'institut supérieur des sciences et métiers de la santé, a indiqué Dr Abdoul Ahad Lô.

Concernant l'UFR des études islamiques et arabes, il a souligné que les futurs étudiants vont pouvoir se spécialiser dès la première année.

"L'UFR études islamiques et arabes est essentiellement axée sur les enseignements de la charia, des sciences de l'islam et de la langue arabe", a-t-il expliqué.

L'UFR est composée de 2 départements.

"Le département des études islamiques se focalise sur les sciences islamiques codifiées en arabe essentiellement. Le second département se focalise sur la langue et littérature arabe. Donc ce sont des spécialités spécifiquement littéraires (... )", a-t-il précisé.

Au-delà des études islamiques et arabes, d'autres modules seront dispensés dans cette UFR du Complexe Cheikh Ahmadoul Khadim (CCAK) notamment l'histoire du Sénégal.

"Il faut dire qu'au-delà de ces deux options, nous avons des disciplines qui tourne autour de la mouridiyyah, le soufisme, l'histoire du Sénégal, la langue et littérature d'expression arabe composées par nos ancêtres sénégalais. Nous avons les langues nationales, nous avons l'anglais, le français et l'informatique. Voilà en gros, ce qui fait la spécificité de cette UFR", a dit Dr Abdoul Ahad Lô.

Le Complexe Cheikh Ahmadoul Khadim pour l'Education et la Formation (CCAK-EF) est né d'une vision du fondateur du mouridisme matérialisé par l'actuel Khalife Sérigne Mountakha Mbacké.

Titulaire d'une maîtrise en Comptabilité et Gestion, le fils du deuxième Khalife des mourides, Sérigne Ahmadou Badawi Mbacké est le premier recteur du Complexe Cheikh Ahmadoul Khadim. Le coût du projet est estimé à 37 milliards francs CFA. Il a été financé par les contributions de la communauté mouride et des bonnes volontés.