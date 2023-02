Congo-Kinshasa: 26,4 millions de personnes auront besoin d'assistance humanitaire (OCHA)

Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies(OCHA) précise dans dans un communiqué publié mardi 31 janvier que 26,4 millions de personnes auront besoin d'assistance humanitaire en RDC.

Selon OCHA, l'année 2022 a été marquée par plusieurs processus politiques dans un contexte sous-régional complexe et tendu, et un contexte national marqué par la présence et activités de plusieurs groupes armés non étatiques dans l'Est du pays, notamment la réémergence au Nord-Kivu du groupe M23.

La persistance des conflits armés et intercommunautaires a entraîné un bilan humain lourd dans le pays, particulièrement dans l'Est.

Sur plus de 5,7 millions de personnes déplacées en RDC, plus de 80 % sont dus à des attaques et affrontements armés, 97 % ont eu lieu dans l'Est du pays et au moins 2 millions de personnes ont fui leurs maisons depuis janvier 2022, conclu la même source.