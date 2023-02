Angola: La reine Njinga Mbandi, symbole incontournable de la résistance

Ramiros (Luanda) — L'écrivain John Bella a considéré, vendredi, à Luanda, la souveraine des Royaumes de Matamba et de Ndongo, la reine Njinga Mbandi, comme le précurseur de la lutte de résistance contre l'évasion et l'occupation étrangère et une figure incontournable dans le pays et dans le monde.

S'adressant à l'ANGOP, lors de la présentation de son ouvrage "Os passos decisivos da Rainha Njinga" (Les pas décisifs de la reine Njinga), il a reconnu la bravoure de la souveraine lors de la colonisation portugaise.

Selon l'auteur, Njinga Mbandi marque une étape très importante dans la lutte des peuples africains, en particulier l'Angola, contre l'évasion et l'occupation étrangère.

Pour l'auteur, la présentation du livre, à la veille de la date de commémoration du début de la lutte armée (4 février), représente un hommage plein et entier pour sa contribution à la libération des peuples africains.

"Il y a un besoin urgent de diffuser plus au niveau interne le parcours historique de la souveraine, afin de l'immortaliser comme une figure d'une grande pertinence dans tous les contextes", a-t-il précisé.

À son tour, l'administrateur municipal de Talatona, Rui Duarte, a reconnu la bravoure de la reine pendant la colonisation comme un symbole de résistance dans la lutte contre l'occupation, mais aussi comme une héroïne pour sa contribution unique à l'émancipation de ses sujets.

L'ouvrage présente les combats acharnés, les accords, les stratégies de guerre et de paix, la sagesse et l'intelligence de la souveraine des Royaumes de Ndongo et Matamba, entre autres.

Avec plus de 500 pages, du genre romanesque, centrées sur la vie de la reine Njinga, il a le sceau d'approbation d'Editora das Letras, en partenariat avec l'Union des écrivains angolais (UEA).

Dans une première phase, 3 000 exemplaires sont disponibles, avec une illustration de couverture de l'artiste Nelo Tumbula et une préface de l'écrivain et historienne brésilienne Mariana Bracks Fonseca.

L'auteur a fait ses débuts dans le genre roman en 2011, avec "Os Primeiros Passos da Rainha Njinga" (Les premiers pas de la reine Njinga).L'année suivante, il sort le deuxième roman de la série, " O Regresso da Rainha Njinga " (Le retour de la reine Njinga).

Les deux livres ont valu à l'écrivain une reconnaissance nationale et internationale, notamment le diplôme de personnalité d'importance culturelle de Bahia, au Brésil, entre autres récompenses.

John Bella, pseudonyme littéraire de Jorge Marques Bela, est né à Sambizanga, à Luanda. Il est membre de l'Union des écrivains angolais.

Des politiciens, des écrivains et des diplomates ont assisté à l'événement, dont le premier ambassadeur de Cuba en Angola (1975 à 1977), l'écrivain Oscar Oliva.