Angola: La gouverneure de Huambo réitère le renforcement de l'État de droit démocratique

Huambo (Angola) — La gouverneure de Huambo, Lotti Nolika, a réitéré, samedi, que la valorisation des héros du 4 février 1961 constitue un facteur indispensable pour le renforcement de l'unité nationale et de l'Etat démocratique de droit.

La gouvernante, qui s'exprimait lors de l'acte provincial commémorant le 62e anniversaire du début de la lutte armée pour la libération nationale, célébré le même jour, a dit que l'événement marque le long voyage, qui a abouti à la proclamation de l'indépendance nationale, le 11 novembre 1975, d'où la nécessité de valoriser tous les combattants afin de renforcer l'unité nationale.

Elle a souligné l'importance de l'implication de la société dans la concrétisation de la construction d'une société juste et harmonieuse.

" Nous sommes appelés à nous améliorer, toujours plus, pour que chacun de nous, aujourd'hui et où que nous soyons, contribue à construire une Nation meilleure, honorant ainsi les héros du 4 février, en dignes fils de la Patrie, qui, sans craindre les canons et les obus, ont commencé le combat qui amènera l'Indépendance Nationale, 14 ans plus tard ", a souligné la gouverneur.

Selon Lotti Nolika, il est important que chaque Angolais soit "digne de continuer ce noble combat", avec l'hommage de tous ceux qui, clandestins ou dans la guérilla, se sont battus avec le sentiment de projeter un avenir meilleur pour le pays.

Elle a, par ailleurs, réaffirmé la volonté du Gouvernement angolais de continuer à s'appuyer sur les nouvelles générations, en vue de suivre l'exemple de tous ceux qui ont lutté pour l'indépendance.

Les vétérans de la patrie louent l'engagement du PR

A l'occasion, les anciens combattants et vétérans de la Patrie, dans un message lu pendant l'acte, ont salué l'engagement du Président de la République, João Lourenço, dans l'amélioration des conditions sociales des familles et, en particulier, de ce segment De la société angolaise.

Ils espèrent une plus grande diffusion des réalisations des héros nationaux, à travers des hommages dans les écoles et autres institutions publiques, afin que l'exemple de bravoure, de courage, de détermination et de patriotisme soit suivi par la nouvelle génération.

Tenu au pavillon polyvalent Osvaldo Serra Van-Dúnem, à l'intérieur de la ville de Huambo, sous la devise " Préservons les valeurs de la Patrie, honorant nos héros ", l'événement a été égayé par le groupe Katiavala do Bailundo et par les artistes Justino Handanga, Edna Mateia et Hander, Hernani de Vasconcelos et le quatuor Os Picantes, en plus du chœur de Cidadela Jovem do Sucesso, qui a chanté l'hymne national.

C'est aux premières heures du 4 février 1961 qu'un groupe de femmes et d'hommes, armés de bâtons, de machettes et d'autres armes blanches, attaquent la Maison de Réclusion et la Prison de São Paulo, à Luanda, pour libérer les prisonniers politiques, menacés de mort .

Le 4 février 1961 est considéré comme une étape importante dans la lutte africaine contre le colonialisme, dans une tradition de résistance contre l'occupation venue des peuples de Kassanje, Ndongo et du Plateau central.

Les événements de février 1961 se sont ainsi traduits par une sublime expression de nationalisme, dont ont fait preuve les Angolais.