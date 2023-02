Ile Maurice: Démolition du bâtiment abritant KFC - Les carottes sont-elles cuites ?

Démolira, démolira pas ?

C'est la question que ceux qui fréquentent la branche de KFC à La Chaussée, dans la capitale, ainsi que les responsables de la chaîne, se posent depuis quelques jours, après avoir appris que le bâtiment pourrait être rasé.

Pour faire face au problème d'inondation et éviter les accumulations d'eau, plusieurs structures à Port-Louis sont en passe d'être démolies pour la désobstruction ou la construction de drains. Parmi ces structures, le KFC situé à La Chaussée à Port-Louis ainsi que les parkings qui longent les bâtiments d'Air Mauritius et de Rogers. Cela afin de mettre en pratique les recommandations faites dans le rapport de l'enquête judiciaire sur la mort de 11 personnes lors des inondations du 30 mars 2013 dans la capitale.

Cette enquête judiciaire avait été instituée par le Directeur des poursuites publiques afin de déterminer les causes de ces inondations. La magistrate Ida Dookhy-Rambarrun, qui avait présidé l'enquête, avait conclu qu'il y avait eu des failles à plusieurs niveaux, notamment des constructions sur les drains de la capitale. Or, dix ans plus tard, des inondations se sont de nouveau produites, mais cette fois-ci, heureusement, sans victime.

Aucune communication officielle

Désormais, au niveau de la mairie de Port-Louis, des pull down orders pourraient être émis prochainement. Cette information a été relayée par nos confrères du Défi, le 31 janvier dernier, basée sur des propos du lord-maire, Mahfooz Cadersaib.

Toutefois, selon un autre article publié sur TOP FM le 1er février, soit un jour plus tard, Mahfooz Cadersaib devait déclarer que ses propos avaient été mal rapportés et le projet étant toujours à l'étude, aucune décision n'avait encore été prise. Qu'en est-il exactement et quand une décision sera-t-elle prise ? À l'heure où nous mettions sous presse, nous attendions toujours une réponse du lord-maire, que nous avons sollicité à plusieurs reprises.

Si la mairie entretient le suspense, chez KFC, on attend toujours également. "Nous avons pris connaissance de l'article du Défi mais en l'absence de communication officielle, nous ne pouvons à ce stade faire de déclaration", affirme un préposé de la cellule de communication.

Or, cette année marque également le 40e anniversaire de l'implantation de la chaîne de fast-food à Maurice. La première branche avait ouvert ses portes à Curepipe. À ce jour, on compte 27 points de vente.

Par ailleurs, les marchands opérant toujours au Ruisseau du Pouce suivent aussi les développements avec beaucoup d'intérêt. Ces derniers ayant porté l'affaire de leur délocalisation en cour, soutiennent que les dernières grosses pluies ne les ont pas empêchés de continuer à opérer. "Nous avons même des vidéos qui montrent que les inondations n'ont pas eu d'impact à l'endroit où nous opérons."

Toujours est-il que la zone où ils travaillent devrait être démolie pour permettre à l'eau de mieux circuler. Dans leur cas, à la suite de leur injonction, ils devront attendre une décision de la cour. La bataille, semble-t-il, est loin d'être terminée.