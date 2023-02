Cameroun: Hôpital protestant de Bangoua - Une campagne gratuite de chirurgie gynécologique programmée

Cette " bonne nouvelle " pour des femmes ayant des problèmes gynécologiques est contenue dans un communiqué signé le 20 janvier dernier par le directeur de cette formation hospitalière.

La campagne en question se déroulera du 21 février au 4 mars courant, sous l'égide de l'ONG Fondation Jean Félicien Gacha. Les experts du domaine de chirurgie gynécologique, venus d'Espagne fouleront le sol de la commune de Bangangté dans le département du Ndé, grâce à la collaboration de la Fondation Dexeus Mujer d'Espagne.

Le directeur de l'hôpital protestant de Bangoua, Dr Tabue Simo Léandre mentionne dans son communiqué que des malades qui seront pris en charge sont des femmes souffrant de masse de sein et où de l'appareil génital, notamment des fibromes, les kystes complexes, la tumeur de l'ovaire ou de l'utérus. Il s'agira aussi des femmes perdant les urines ou les selles par voie génitale ou toute maladie de l'appareil reproducteur de la femme. Il ajoute plus loin qu'une campagne de traumatologie et de cas complexes en chirurgie générale se déroulera courant le mois de mars et sera coordonnée par les docteurs Njukang Kelvin Mofor et Rudiger Finger. Des inscriptions pour des malades exposées à ces pathologies ont d'ores et déjà commencé.

L'équipe des experts espagnols en visite d'inspection le 30 septembre au Cameroun

Cette campagne initiée par les soins de la Fondation Jean Félicien Gacha, s'inscrit en droite ligne de ses engagements et objectifs recherchés dans le volet sanitaire de ses missions. Des responsables de l'ONG rappellent d'ailleurs sans cesse que la présidente, Ly Dumas qui accorde une attention particulière.