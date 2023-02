Afrique: CHAN 2022 - La presse jubile le premier sacre des Lions de la Téranga, " Après la CAN 2021, le Sénégal confirme qu'il est sur le toit de l'Afrique "

Après son premier sacre au Championnat d'Afrique des nations samedi soir en Algérie, le Sénégal fait la Une des médias ce matin.

Les Lions de la Téranga locaux ont battu 5-4 les Fennecs locaux lors de la finale disputée hier au Nelson Mandela Stadium. Cela a été une bataille passionnante du début jusqu'à la fin, le Sénégal ayant quasiment monopolisé le ballon. Cependant, face à une solide défense d'une sélection algérienne à court d'inspiration, ce sont les tirs aux buts qui ont décidé du sort de la partie.

A ce niveau, les Ouest-Africains l'ont emporté. Amen Mahious et Ahmed Kendouci sont les malheureux tireurs des Algériens, alors que Cheikhou Omar Ndiaye a été celui qui a raté le sien chez les Sénégalais.

Dans la presse internationale, les articles en parlent comme ce qu'écrit France 24, " CHAN-2023 : le Sénégal remporte la finale face à l'Algérie aux tirs au but. " Sur RFI, on rappelle que : " L'embellie du football sénégalais, vainqueur de sa première CAN, il y a un an, se poursuit. "

Selon Foot Mercato la finale était une déception, " Dans cette rencontre assez serrée, il faut avouer que le spectacle n'était pas vraiment au rendez vous. " Le média français relève tout de même que, " Les hommes de Pape Bouna Thiaw succèdent donc au Maroc double tenant du titre qui n'a pas pu participer à la compétition puisque l'Algérie avait décidé de ne pas ouvrir son espace aérien pour les avions en provenance du Maroc. Après la CAN 2021, le Sénégal confirme qu'il est sur le toit de l'Afrique. "

Sur Onze Mondial, l'article conclut que " Le Sénégal remporte le CHAN devant des Algériens inconsolables. " . Car rappelons-le, l'Algérie était en finale pour sa première fois, ainsi que le Sénégal. Mais, à domicile, devant leur public et à leur seconde participation seulement, les Algériens avait le sacre à portée de main.

Dans son article, Ici Lomé, " Le Sénégal rafle tout sur le continent. " Plus loin dans l'article, on lit : " Le suspens a été long mais au bout du compte, les lions de la Téranga réussissent le coup double : CAN 2022 et CHAN 2023 ... Les lions de la Téranga remportent leur premier trophée du CHAN presque dans les mêmes conditions que le premier trophée de la CAN le 06 février 2022 au Cameroun. "

Sur CAFonline, c'est écrit que, " 39 120 spectateurs " était présent au stade cette finale. Le site web officiel de l'instance dirigeante du foot africain révèle que " L'Algérie a établi un nouveau record du tournoi en ne concédant pas six matchs du tournoi en temps réglementaire. La finale était le premier match à aller en prolongation. "