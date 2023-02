Afrique Centrale: Raffermissement des relations de bon voisinage - Tshisekedi a rencontré Sassou à Oyo

Après le Sommet des présidents membres de la communauté des Etats de l'Afrique de l'Est, intervenu le week-end dernier à Bujumbura, le chef d'Etat congolais Félix-Antoine Tshisekedi a eu un agenda chargé. En effet, dès son retour dans la capitale congolaise, il s'est rendu le dimanche 5 février à Oyo où il a pu rencontrer son homologue de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso.

L'on croit savoir que dans le cadre de bons rapports existant entre nos deux pays, les deux chefs de l'Etat ont échangé sur bon nombre des sujets intéressant la politique internationale. Ils ont probablement évoqué ensuite les questions liées au récent développement de la situation politique et économique sur le continent. Et enfin, ils se sont focalisés sur un thème qui les tient à cœur, à savoir celui du renforcement des relations de coopération entre nos deux pays. Surtout qu'avec leur position particulière de proximité, leurs capitales étant les plus rapprochées du monde, partagent une longue histoire de consanguinité et de fraternité.

En outre, Félix-Antoine Tshisekedi et son homologue Denis Sassou Nguesso n'ont pas manqué d'aborder l'évolution de la situation préoccupante à l'Est de la RDC où le M23 et son parrain continuent d'élargir les territoires sous leur occupation, en dépit des décisions prises par les chefs de l'Etat au Sommet de Luanda et de leur mise en œuvre.

Déterminé à déployer une diplomatie agissante, le chef de l'Etat congolais a certainement été réconforté par le président Sassou Nguesso qui privilégie les voies diplomatiques avant de recourir en dernier ressort aux solutions militaires en cas d'échec de négociations.

Il est clair qu'à la fin de ces échanges empreints de fraternité et de cordialité, Félix- Antoine Tshisekedi a regagné à bord d'un hélicoptère, Kinshasa, rassuré de l'appui inconditionnel de son homologue congolais.