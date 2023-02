Afrique: Lutte contre le terrorisme - l'UA solidaire du Burkina

Le Président de la Transition, chef de l'Etat, le capitaine Ibrahim Traoré, a reçu le vendredi 3 février 2023 en fin de matinée, le président de la Commission de l'Union africaine (UA), Moussa Faki Mahamat à la tête d'une délégation.

C'est une mission de soutien et de solidarité de l'UA avec le Burkina Faso qui a échangé avec le chef de l'Etat sur la crise sécuritaire et le processus de la Transition en cours. A cette occasion, le Président de la Transition, le chef de l'Etat, le capitaine Ibrahim Traoré a dépeint la situation politique, sociale mais également la situation sécuritaire du pays. "Nous avons eu beaucoup d'informations, beaucoup de précisions qui nous permettent d'apprécier la situation à sa juste valeur ", a déclaré le président de la Commission de l'UA, Moussa Faki Mahamat, à l'issue de son entretien avec le chef de l'Etat.

A cet effet, le président de la Commission, a salué les efforts des Forces de défense et de sécurité qui mènent une lutte acharnée contre les groupes terroristes et l'extrémisme violent au Burkina Faso. Moussa Faki Mahamat, qui a exprimé la solidarité de l'UA avec le Burkina Faso et avec nos Forces de défense et de sécurité, a également prôné " la coopération, la synergie entre Etats voisins qui font face au même phénomène du terrorisme ".

La mise en œuvre de la Transition en cours au Burkina Faso a été également au menu des échanges entre la mission de l'UA et le chef de l'Etat. A ce sujet, " je suis rassuré que le processus suive son cours et nous encourageons la concertation, le consensus au sein des forces politiques et sociales du pays pour un retour à l'ordre constitutionnel ", a soutenu le président de la Commission de l'UA. Face à la crise humanitaire consécutive à celle sécuritaire, le président de la Commission de l'UA a déclaré que le Burkina Faso "mérite d'être soutenu ". " L'UA et le reste de la communauté internationale se mobilisent et doivent se mobiliser davantage pour soutenir ces populations en situation difficile ", a soutenu Moussa Faki Mahamat.