Burkina Faso: Pèlerinage de Yagma 2023 - Les fidèles invités à être des " lumières "

Les fidèles catholiques du Burkina Faso ont effectué leur pèlerinage national, le dimanche 6 février 2023, dans la commune rurale de Yagma. Le thème retenu pour cette année est : " Avec Marie notre mère, avançons au large dans l'évangélisation ".

Il est sept heures ce dimanche 6 février 2023. La fraîcheur matinale fait place à un soleil éclatant sur le chemin qui mène à Yagma, une commune rurale de Ouagadougou. En plus d'être baigné par les lueurs du jour, le chemin est noir de monde. C'est un grand nombre de chrétiens qui ont décidé de ne pas se faire conter l'événement. Des véhicules à moteurs peinent à se frayer une route entre les piétons. C'est le pèlerinage national des chrétiens catholiques du pays des Hommes intègres.

Une fois au sanctuaire Notre Dame de Yagma, c'est l'heure de dire les laudes, la première prière de la journée. S'ensuit l'accueil de la statue de Notre Dame de Yagma qui a fait le tour de plusieurs diocèses. Cet accueil se fait par des chants de vénération à la Vierge Marie. Après avoir récité le chapelet dans plusieurs langues, c'est la célébration eucharistique présidée par l'évêque de Koupèla, Mgr Gabriel Sayaogo.

Selon les textes liturgiques du jour, Jésus indique à ses disciples qu'ils sont le sel de la terre et la lumière du monde. Par ces mots transformants et bienfaisants, déclare le célébrant, c'est l'image que tout chrétien doit refléter par sa vie. Car, explique-t-il, le sel lutte contre la pourriture, chasse les esprits mauvais et la lumière quant à elle, éclaire et attire. Mais attention, prévient l'évêque, cet éclat ne doit pas faire tomber les chrétiens dans le paraitre. Continuant son homélie, il invite tous les travailleurs à se mettre à la tâche, preuve de l'accomplissement de leur foi chrétienne. Monseigneur Gabriel Sayaogo invite également tous les chrétiens du Burkina à renoncer aux séductions et aux tentations de ce monde. Et s'il arrive qu'ils tombent, les chrétiens doivent se relever et poursuivre leur marche comme Jésus l'a fait trois fois de suite.

Prière pour les PDI

" C'est comme la dignité qui n'est pas une chose acquise, on la forge chaque jour ", martèle le célébrant de la messe. Le cardinal Phillipe Ouédraogo a indiqué, pour sa part, que cette célébration se place dans la perspective d'un grand jubilé qui va être célébré en février 2025. C'est donc une action de grâce, selon lui, pour les missionnaires qui ont apporté l'évangélisation au Burkina Faso. En plus de rendre grâce à Dieu, c'est en même temps une occasion de lui demander pardon pour les défaillances et les actes qui sont en déphasage avec ce qu'il a enseigné, souligne-t-il.

Actualité nationale oblige, il a lancé un cri du cœur pour les Personnes déplacées internes (PDI) afin qu'elles puissent retourner chez elles dans un climat de cohésion, de justice et de paix. A l'honneur du 25e anniversaire de l'Organisation catholique pour le développement et la solidarité (OCADES), les Sœurs de l'immaculée conception (SIC) ont offert des épis de tout genre à la paroisse Notre Dame de Yagma. Ce don est un signe pour les nombreuses personnes démunies que l'OCADES aide chaque année. A elles se sont ajoutées les PDI qui bénéficient de l'aide de l'organisation. La célébration a été ponctuée par des chants de vénération et des louanges à Notre Dame de Yagma.