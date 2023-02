Maroc: Agadir - Remise des prix du Salon Halieutis et des trophées de l'innovation des industries halieutiques

Agadir — Le ministre de l'Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, Mohammed Sadiki, a présidé samedi soir à Agadir, la cérémonie de remise des prix de la sixième édition du Salon Halieutis simultanément à la deuxième édition des Trophées de l'innovation des industries halieutiques, en présence de la Directrice Générale de l'Office National des Pêches (ONP) et présidente de l'association du Salon Halieutis, Amina Figuigui.

Les participants qui ont été primés lors de la 6ème édition du Salon International Halieutis sont : Ait Melloul Electromécanique, l'Association Marocaine des Elèves Ingénieurs en Halieutique, la Chambre des Pêches Maritimes de l'Atlantique Centre, la Chambre des Pêches Maritimes de l'Atlantique Nord, la Chambre des Pêches Maritimes de l'Atlantique Sud, la Chambre des Pêches Maritimes de la Méditerranée, le Comptoir Naval et la Confédération Marocaine de la Pêche Artisanale.

Il s'agit aussi de la Confédération Marocaine de la Pêche Côtière, la Confédération Nationale de la Pêche Côtière au Maroc, la Confédération Nationale de Pêche Artisanale au Maroc, le Conseil Régional Dakhla oued Eddahab, le Conseil Régional Guelmim Oued Noun, le Conseil Régional Souss Massa, la Coopérative Aquacole Souss Massa, la Fédération des Chambres des Pêches Maritimes, le Pavillon de l'Espagne, le Pavillon de la Mauritanie, la Sté ATLANTIC HARVEST, la Sté DAMSA, la Sté Ecowatt et la Sté Fundilusa.

Il est question également de la Sté GROUPE BICHA, la Sté IDEM/BTM/AFRICA/PECHNOR, la Sté MERVEILLES DES MERS, la Sté PALINOX, la Sté SOREMAR, la Sté TRANSMEL OVERSEAS, la Sté UNIMER, la Sté YLARA HOLDING et l'Université Ibn Zohr.

La 2ème édition des Trophées de l'innovation des industries halieutiques lancée par le Département de la Pêche Maritime du Ministère de l'Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, en partenariat avec la Fédération Nationale des Industries de Transformation et de Valorisation des Produits de la Pêche (FENIP) et l'Union nationale des industries de la conserve de poisson (UNICOP), est un concours qui vise à promouvoir l'innovation auprès des entreprises opérant dans l'industrie de transformation et de valorisation des produits de la mer et stimuler leur créativité en vue de favoriser leur développement technique et commercial.

Ce concours est ouvert à toutes les innovations relatives aux produits de la pêche, au process de fabrication et au packaging. Il s'adresse à toutes les entreprises implantées au Maroc, agréées sur le plan sanitaire, spécialisées dans les activités de traitement et/ou de transformation des produits de la pêche dans les diverses activités de valorisation.

Les prix ont été remis aux entreprises qui ont participé à cette 2ème édition et qui ont été sélectionnées par un jury pour les produits innovants.

Ainsi, le premier prix a été attribué à la société CUMAREX pour son nouveau produit de conserve de poulpe à l'huile d'olive présenté dans des boites transparentes, le deuxième prix a été remporté par la société LGMC INDUSTRIES pour son produit de "Charcuterie de poisson (sardines) sous forme de boyau" (Nature, piquant, aux olives, fumé...) et le troisième prix a été attribué à la société SCANDIMAR pour son produit de "Farces aux fruits de mer pour pastilla et briouates".

Des attestations d'innovation ont été accordées à trois autres sociétés pour leurs produits jugés innovants et à fort potentiel.

Il s'agit de la Société WIRIZ INDUSTRIE pour son produit de tentacules de poulpe cuits congelés, la Société KING PELAGIQUE, pour son produit de plat cuisiné et la Société DAKMAR II pour son produit "Choco meat balls" à base de seiche.