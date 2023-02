Cote d'Ivoire: Enseignement supérieur en 2023- Le gouvernement annonce le recrutement de 675 nouveaux Enseignants-chercheurs

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, a annoncé pour le premier trimestre 2023 l’ouverture du concours de recrutement de 675 assistants, assistants chefs de cliniques et attachés de recherche. C’était au cours d’un échange avec les sept collectifs des docteurs non recrutés, le vendredi 03 février 2023 à la Primature à Abidjan-Plateau. Rapportent des sources gouvernementales

Il a précisé que ce recrutement portera le nombre de docteurs recrutés à environ 2000 sur « les trois années 2021, 2022 et 2023 ».

Le ministre a, par ailleurs, indiqué aux membres des collectifs de docteurs non recrutés les différentes opportunités qui s’offrent à eux hormis leur recrutement dans les universités et grandes écoles publiques.

Selon le ministre en charge de l’enseignement supérieur, les docteurs non recrutés peuvent, entre autres, intégrer l’École normale supérieure (Ens), en sortir professeurs de lycée et, par la suite, par glissement catégoriel, intégrer l’Enseignement supérieur. Ils peuvent enseigner dans les grandes écoles et universités privées, travailler dans des entreprises privées...

Le ministre a aussi affirmé qu’une réforme relative aux écoles doctorales est dans le pipeline : « Ces écoles permettront aux doctorants, qui vont y entrer, d’en sortir avec une thèse en poche qui soit en adéquation avec la capacité d’absorption du marché de l’emploi », a-t-il dit.