Maroc: Mondial des clubs (2e tour) - Le facteur physique a affecté la prestation d'Al-Ahly (Koller)

Tanger — Le facteur physique a affecté la prestation d'Al-Ahly du Caire, qui a peiné avant d'inscrire un but à la dernière minute face à l'équipe américaine des Seattle Sounders (1-0), en match du deuxième tour de la Coupe du Monde des clubs de football, samedi au Grand stade de Tanger, a estimé l'entraîneur suisse du club égyptien Marcel Koller.

Les Egyptiens, qui ont dû évincer le club néo-zélandais d'Auckland City (victoire 3-0), au premier tour mercredi dernier, jouaient leur deuxième match en quatre jours, contrairement à Seattle Sounders.

" Nous étions bons durant les dix premières minutes, mais l'effet de la fatigue a commencé à se faire sentir et j'ai dû expliquer aux joueurs que nous avons besoin de plus de calme, de confiance en soi et de concentration pour appliquer les consignes, ce qui s'est répercuté sur notre jeu en deuxième mi-temps et nous a permis de marquer un but ", affirme Koller dans une déclaration à la presse.

" Nos attaquants pratiquent un football intensif avec beaucoup de sprint et une pression haute ce qui nécessite un énorme effort physique ", a-t-il fait remarquer, ajoutant " nous avons un match tous les trois jours et il faut éviter de mettre la pression sur les joueurs et risquer des blessures ".

" La cadence des matches pose problème également dans la transmission des nouvelles idées aux joueurs car cela se passe uniquement par la démonstration théorique, vu qu'il n'y a pas de temps pour les appliquer dans les entraînements ", a-t-il regretté.

Le but de victoire d'Al-Ahly a été inscrit la 89e minute, par Mohamed Afsha, aligné à la 63è minute (à la place de Hamdy Fathy). L'équipe égyptienne affrontera le Real de Madrid, le 8 février à Rabat, en demi-finale.