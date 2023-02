Afrique du Nord: Cross-Country/Championnats arabes 2023 - Cinquième médaille pour l'Algérie dans le par équipes / messieurs

LE CAIRE — La sélection algérienne seniors/messieurs de Cross-country a bonifié la moisson nationale aux Championnats arabes 2023, disputés dimanche en Egypte, par une médaille d'argent, dans l'épreuve du "par équipes".

Les quatre autres médailles ont été remportées un peu plus tôt dans la matinée, par les membres des sélections cadets et juniors, dont une en or, par la jeune Nesrine Abed, dans l'épreuve individuelle des cadettes.

Deux des trois médailles restantes étaient en argent, et elles ont été remportées dans les épreuves du "par équipes" cadets et cadettes, alors que la dernière breloque était en bronze, et c'est Anes Chott qui l'a glanée, dans l'épreuve individuelle des juniors/messieurs.

Outre l'Algérie, 12 autres pays ont pris part à cette édition 2023 des Championnats arabes de Cross-country, disputée en une seule journée, dans la capitale Le Caire.

Les 12 autres nations engagées dans cette compétition sont : l'Egypte (Pays hôte), l'Arabie Saoudite, le Koweït, les Emirats Arabes Unis, l'Irak, le Yémen, Oman, le Bahreïn, la Tunisie, le Soudan, le Maroc et la Somalie.

Ce qui représente un total de 217 athlètes engagés, dont 92 seniors (54 messieurs et 38 dames), 68 juniors (46 messieurs et 22 dames), cadets 65 cadets (38 garçons et 27 filles).