Egypte: Visite d'Al Sissi à la capitale arménienne "Erevan"

Le Président Abdel Fattah Al-Sissi est arrivé à la capitale arménienne "Erevan", pour une visite bilatérale, étant la première du genre d'un Président égyptien depuis l'indépendance de l'Arménie.

Le président a été reçu par son homologue arménien, Vahagn Khatchatrian au palais présidentiel à Erevan.

Les hymnes nationaux des deux pays a été joué et MM Al-Sissi et Khatchatrian ont passé en revue la garde d'honneur et salué les hauts responsables de chacun des deux Etats.

Le président Al-Sissi était arrivé samedi, 28 janvier à Erevan, pour la première visite du genre pour un chef d'Etat égyptien depuis l'indépendance de l'Arménie. Cette visite visait à revitaliser tous les domaines de coopération entre les deux pays.

La visite donnera également une grande impulsion à la promotion de cette coopération à des niveaux supérieurs.

Tenue de pourparlers entre Al-Sissi et son homologue arménien à Erevan

Le président Abdel Fattah Al-Sissi et son homologue arménien Vahagn Khatchatourian, ont entamé, dimanche matin, une séance de pourparlers élargis en présence de délégations égyptienne et arménienne.

Une réception officielle a été organisée à l'arrivée du président Al-Sissi au palais présidentiel à Erevan.

Le président rencontrerait le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan, et le président de la République d'Arménie Vahagn Khatchatourian, pour discuter des moyens de renforcer les relations bilatérales dans tous les domaines, surtout le commerce et l'investissement, et examiner les questions régionales et internationales d'intérêt commun.

Dans une conférence de presse avec son homologue arménien Vahagn Khatchatourian, le président Al-Sissi a affirmé que les relations historiques entre le Caire et Erevan ont leur particularité unique au niveau populaire, depuis l'accueil en Égypte de dizaines de milliers d'Arméniens qui s'y ont installés et ont apporté des contributions importantes dans divers domaines politiques, économiques, culturels et artistiques.

Le président Al-Sissi s'est également réjoui d'être présent à Erevan en tant que premier président égyptien visitant cette ville magnifique, depuis l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays il y a 30 ans, remerciant son homologue arménien pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé.

Cette visite reflète le grand intérêt accordé par l'Égypte au renforcement des relations égypto-arméniennes dans divers domaines.

Le président arménien Vahagn Khachaturian a qualifié d'"historique" la visite effectuée par le président Abdel Fattah Al Sissi à Erevan, soulignant que l'amitié des deux pays était forte de plus de 30 ans de relations bilatérales indépendantes.

Le président arménien, Vahagn Khatchatourian, a indiqué qu'il avait besoin des conseils de son homologue égyptien, Abdel Fattah Al-Sissi qui a surmonté de grands défis et fait de l'Egypte un pays stable.

"Nous sommes heureux de vous accueillir au siège de la présidence. C'est un événement historique. C'est la première fois que le Président de la République arabe d'Egypte se rend en Arménie, et je vous en remercie", a déclaré M. Khatchatourian.

Par ailleurs, l'agence de presse ukrainienne (Ukrinform) a indiqué que le président arménien avait passé en revue les détails de sa rencontre avec le chef de l'Etat égyptien.

L'Egypte est une grande puissance dans sa région et est également connue pour avoir une grande expérience dans les missions de médiation et qu'elle fait également avancer les intérêts de l'agenda de la paix, a-t-il précisé.

M. Khatchatourian a également souligné que la politique de l'Arménie consistait dans le fait de parvenir à la paix dans la région, une vie pacifique et prospère avec les voisins.

Et d'ajouter que son pays aura besoin de l'expérience de l'Egypte pour établir la paix et la stabilité dans la région.

Les entretiens avec le président Al Sissi sont fructueux, a dit M. Khachaturian lors d'une conférence de presse conjointe avec le chef de l'Etat égyptien, précisant que la coopération entre les deux pays tout au long des années et les plans futurs pour développer les relations bilatérales avaient été au menu des discussions.

M. Khachaturian a noté que l'Égypte et l'Arménie coopèrent efficacement dans les domaines politique, économique, scientifique, culturel, touristique et d'autres domaines, ajoutant que le volume des échanges commerciaux entre les deux bords n'était toujours pas satisfaisant.

Mais, grâce au large programme politique et aux efforts conjoints déployés par les gouvernements des deux pays, le programme de coopération mutuelle sera approfondi dans un avenir proche pour améliorer ces échanges commerciaux et progresser dans d'autres domaines, a-t-il précisé.

De grands progrès ont été faits dans les domaines de la coopération, selon le président arménien qui a expliqué que plus de 50 documents de coopération avaient été signés entre l'Égypte et l'Arménie.

Le tourisme entre les deux pays s'est développé de manière dynamique, l'Egypte étant l'une des meilleures destinations préférées du peuple arménien, a-t-il dit, notant que le nombre de touristes arméniens augmentait considérablement.

Vahagn Khachaturian a indiqué avoir discuté avec le président Al Sissi de plusieurs questions d'importance politique, sécuritaire et régionale et des efforts visant à instaurer la paix et la stabilité dans la région.

M. Khachaturian a évoqué le rôle de la communauté égypto-arménienne dans la consolidation des relations bilatérales et ses contributions au développement en Egypte.

Il a espéré que l'amitié arméno-égyptienne durant la période actuelle, marquée par plusieurs défis, soit l'un des facteurs grâce auxquels l'Arménie pourra surmonter toutes les difficultés et avancer vers un avenir meilleur.

Le président arménien a félicité M. Al Sissi pour la bonne organisation de la 27e conférence des parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP27), le succès de cet événement et les résultats positifs obtenus lors de la conférence, aspirant à davantage de relations solides et de nouvelles réalisations dans l'action commune entre les deux pays.

Al-Sissi et son homologue arménien assistent à la signature d'accords de coopération bilatéraux

Le président Abdel Fattah Al-Sissi et son homologue arménien, Vahagn Khatchatourian ont assisté à la signature d'un nombre d'accords de coopération entre les deux pays, au palais présidentiel à Erevan.

Les accords de coopération entre les deux pays comprennent un mémorandum de coopération dans les domaines de la culture et de la jeunesse, qui a été signé du côté égyptien, par le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Choukry.

Un autre MoU a été signé entre le centre arménien d'appui à l'investissement et l'Autorité générale de l'investissement et des zones franches GAFI, représentée par la ministre du plan Hala El-Saïd.