Algérie: Chanegriha en visite de travail et d'inspection à la Société Publique Economique-Fonderies de Rouïba

ALGER — Le Général d'Armée Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire (ANP), a effectué dimanche une visite de travail et d'inspection à la société publique économique-Fonderies de Rouïba à Alger, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Cette visite s'inscrit dans le cadre de l'intérêt qu'accorde le Haut Commandement de l'Armée nationale populaire au suivi permanent de la performance des établissements industriels relevant de l'Armée nationale populaire, notamment ceux intégrés récemment dans le secteur économique du ministère de la Défense nationale, sous la tutelle de la direction des Fabrications militaires", explique le communiqué.

Selon la même source, après la cérémonie d'accueil, accompagné du Commandant de la 1ère Région militaire et du directeur des Fabrications militaires, et en présence de directeurs centraux de l'Etat-Major de l'Armée nationale populaire, Monsieur le Général d'Armée a assisté à une exposé exhaustif sur la société publique économique- Fonderies de Rouïba portant sur ses missions, ses départements et ses différentes productions, avant de se rendre aux ateliers dont elle dispose.

"Sur place, il a examiné et reçu des explications détaillées sur les étapes de fabrication des différents produits fabriqués par la société, lesquels reflètent la bonne qualité du produit national", ajoute le communiqué.

Par la suite, Monsieur le Général d'Armée a tenu une rencontre avec les cadres et les personnels de la société où il a prononcé une allocution d'orientation à travers laquelle il fait part de sa joie de visiter la société publique économique- Fonderies de Rouïba qui a été intégrée récemment au secteur économique du ministère de la Défense nationale, et mise sous la tutelle de la direction des Fabrications militaires.

"A l'entame de mon intervention, il m'est agréable d'exprimer ma profonde gratitude et mon immense joie d'effectuer cette visite de travail à la société publique économique- Fonderies de Rouïba, intégrée, conformément aux orientations de Monsieur le président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, dans le secteur économique du ministère de la Défense nationale, et placée sous la tutelle de la direction des Fabrications militaires", a-t-il affirmé, cité dans le communiqué.

Le Chef d'Etat-Major de l'ANP a soutenu, à l'occasion, que le MDN "aspire à développer des industries militaires nationales, basées sur la domiciliation et le transfert des technologies, la diversification des domaines d'activités et des produits mis sur le marché national, de manière à permettre à la plateforme industrielle militaire de consolider son rôle dans la redynamisation du tissu industriel de notre pays".

Le Général d'Armée a mis l'accent sur la mise à profit de la longue et riche expérience et de cette grande société nationale dans le domaine de l'industrie mécanique, et ce, dans le cadre d'une stratégie intégrée qui vise à hisser notre pays au rang des pays industrialisés.

"A travers l'intégration de cette grande société nationale, nous veillons à mettre à profit sa longue et riche expérience dans le domaine de l'industrie mécanique, à valoriser le savoir-faire de ses ressources humaines, et ce, dans le cadre d'une stratégie intégrée qui vise à satisfaire, graduellement, les besoins de nos Forces armées, soutenir l'économie nationale, absorber le chômage, encourager la sous-traitance et augmenter les taux d'intégration nationale, à travers le développement d'une industrie locale de grande qualité et de haute technologie, à même de hisser notre pays au rang des pays industrialisés", a-t-il ajouté.

Pour être atteints, a-t-il poursuivi, "ces objectifs impliquent l'amélioration continue des connaissances et du savoir-faire des cadres et des personnels, ainsi que la qualité des fabrications militaires".

A cette occasion, Monsieur le Général d'Armée a exprimé sa conviction que les personnels de cette société, accomplissent leur devoir, en étant parfaitement conscients qu'ils sont en train de servir les intérêts nationaux de leur pays et de perpétuer le message des valeureux Chouhada.

"Je suis certain que vous remplissez votre devoir professionnel au niveau de cette grande société industrielle, en étant conscients qu'en le faisant, vous êtes en train de servir votre pays, et de contribuer à la consolidation des exigences de sa défense nationale", a-t-il souligné, saisissant cette occasion, pour faire part aux personnels de la société des "salutations et des encouragements de Monsieur le président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, qui place sa confiance en vous pour accomplir vos missions avec tout le sérieux, la loyauté et le professionnalisme requis".

A l'issue, "Monsieur le Général d'Armée a tenu à s'enquérir des préoccupations des personnels et employés de cette société, qui ont exprimé leur détermination à relever tous les défis afin de faire de cette société un pôle industriel et une fierté pour tous les Algériens", conclut le communiqué.

Au terme de cette visite, Monsieur le Général d'Armée a procédé à la signature du Livre d'Or de la société.