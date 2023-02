Algérie: Le parcours militant du Moudjahid Benyoucef Benkhedda salué à l'occasion du 20ème anniversaire de sa disparition

ALGER — Les participants à une conférence, organisée dimanche à Alger, ont salué le parcours militant "remarquable" de Benyoucef Benkhedda, qualifiant le défunt moudjahid d'"un des pôles du Mouvement national" et de "symbole de la glorieuse Guerre de libération nationale".

Au cours d'une conférence organisée par l'Organisation nationale pour la préservation de la mémoire et la transmission du message des chouhada, en coordination avec l'Université Alger 1, à l'occasion du 20 anniversaire de la mort de Benyoucef-Benkhedda, le recteur de l'université, Mokhtari Fares, a précisé qu'il s'agissait, à travers cette rencontre, de "faire connaître aux étudiants cette personnalité nationale qui a voué sa vie au recouvrement de la souveraineté nationale et participé au processus d'édification".

Après avoir qualifié le défunt moudjahid d'"un des pôles du Mouvement national", M. Mokhtari a appelé les étudiants à "s'inspirer de cet homme qui a marqué l'histoire de l'Algérie de son empreinte et s'est distingué par ses grandes qualités d'organisation, de sensibilisation et d'information", rappelant avec fierté que l'Université Alger 1 portait le nom de ce "leader révolutionnaire".

De son côté, le secrétaire général de l'Organisation nationale pour la préservation de la mémoire et la transmission du message des chouhada, Abdelkrim Khedri, a souligné que cette conférence contribuait à "la préservation de la mémoire nationale et à la sauvegarde du message des chouhada à travers la mise en lumière des symboles de la Guerre de libération nationale et la transmission du message des chouhada aux différentes catégories de la société, notamment les jeunes, pour renforcer la citoyenneté, consolider le front intérieur et relever les défis".

Le chercheur et historien, Boudherba Omar a, quant à lui, focalisé dans son intervention sur les qualités et la personnalité du moudjahid Benyoucef Benkhedda qui était connu pour "sa modestie, sa simplicité et son attitude positive avec les étudiants et les chercheurs", livrant un témoignage de son expérience personnelle avec cet homme qu'il a qualifié d'"encyclopédie et d'école ayant formé des générations qui demeurent à ce jour marquées par cette personnalité".

Pour sa part, le chercheur et historien Abid Mustapha a évoqué l'influence de l'environnement socio-politique sur cette personnalité qui a connu de son vivant "les crises et les défis" de l'époque, soulignant sa contribution au mouvement national et à la Guerre de libération, tout en demeurant attaché "à l'écriture objective de l'histoire".

Le défunt moudjahid Benyoucef Benkhedda (1920-2003), pharmacien de formation, était l'un des symboles du mouvement national et de la Guerre de libération, ayant occupé plusieurs postes notamment celui de président du gouvernement provisoire de la République algérienne (GPRA), le 28 août 1961.