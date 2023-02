Algérie: Un colloque scientifique sur la sécurité sanitaire du citoyen, lundi à Alger

ALGER — L'Agence nationale de la sécurité sanitaire, en coordination avec le ministère de la Santé, organise, lundi à Alger, un colloque scientifique sur la sécurité sanitaire du citoyen dans le cadre des concertations avec les secteurs en relation avec la sécurité sanitaire, a indiqué un communiqué de l'Agence.

Le colloque, prévu au Centre international des conférences "Abdelatif Rahal", sur le thème "La sécurité sanitaire du citoyen: une responsabilité qui concerne tout un chacun", verra la participation de représentants des ministères de l'Industrie pharmaceutique, de l'Environnement et du Commerce et de différents organismes nationaux, ainsi que des acteurs de la société civile activant dans le domaine de la sécurité sanitaire et des experts en la matière, précise le communiqué.

Des réunions se tiendront lors de cette manifestation, autour de questions liées à la santé, à l'environnement et à l'alimentation pour examiner et analyser les défis de la sécurité sanitaire et les moyens de les relever", ajoute la même source.

Le colloque tend à "associer les différents secteurs afin de définir les objectifs de la stratégie nationale de la sécurité sanitaire ainsi que le rôle de chacun dans sa mise en œuvre", conclut le communiqué.