Algérie: Cross-country/Championnats arabes - médaille d'or pour Abeb Nesrine

LE CAIRE — L'athlète algérienne Abed Nesrine a remporté la médaille d'or chez les cadettes, lors de la 25e édition des Championnats arabes-2023 de Cross-country organisée dimanche au Caire en Egypte, et qui concerne également les cadets, juniors et seniors (garçons et filles).

De leur côté, les sélections nationales algériennes (cadet et cadette) se sont adjugées les médailles d'argent dans leurs catégories, alors que l'athlète Chott Anes a gagné la médaille de bronze chez les juniors.

Deux-cent-dix-sept (217) athlètes sont présents à cette compétition et sont répartis comme suit: seniors (54 messieurs et 38 dames), juniors (46 garçons et 22 filles), cadets (38 garçons et 27 filles).