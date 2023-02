Algérie: Chlef - 22 exposants à la fête nationale de l'orange

CHLEF — Vingt-deux exposants issus de quatre wilayas animent la fête nationale de l'orange qui est organisée dimanche à la maison de la culture de Chlef, a-t-on appris des organisateurs.

La fête qui revient après une absence de dix années, vise la promotion et le développement de la filière agrumicole, a souligné le directeur des services agricoles (DSA), Mehdi Kouadria, qui a signalé la participation des wilayas de Chlef, Skikda, Blida et Alger à cette nouvelle édition organisée par ses services en collaboration avec la chambre d'agriculture de wilaya (CAW).

Outre les agrumiculteurs des wilayas participantes et dont Skikda est présente en qualité d'invité d'honneur, des pépiniéristes et autres partenaires du secteur agricole dont la Banque de l'agriculture et du développement rural (BADR), la Caisse régionale de la mutualité agricole (CRMA) et des producteurs d'engrais, prennent part à cette fête de deux jours, a indiqué le secrétaire général du Conseil interprofessionnel de la filière agrumicole, Mohamed Benaissa.

Ce même responsable a fait savoir que la CAW de Chlef œuvre a signer une convention de partenariat et à concrétiser un jumelage avec son homologue de la wilaya de Blida portant sur l'organisation bisannuelle (une année à Chlef et l'autre à Blida) de la fête nationale de l'Orange afin de préserver cette tradition qui offre un espace de rencontre et de débat sur le développement et la modernisation de la filière.

Ouverte par le wali de Chlef, Attallah Moulati, la manifestation a été une occasion pour les visiteurs de découvrir les onze (11) variétés d'agrumes produites localement et dans les wilayas participantes, mais aussi de s'informer sur les nouvelles techniques de production.

A noter que Chlef occupe la deuxième place à l'échelle nationale, après Blida, en matière de production d'agrumes. La production de cette saison est en baisse comparativement à la saison précédente où une quantité de 1,6 quintaux de fruits a été produite, selon le DSA.