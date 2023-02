Tunisie: CA - Renouer avec le succès

A Radès, face à la lanterne rouge, les Clubistes doivent repartir de l'avant afin d'achever la phase du championnat au pas de charge.

Sans faire de bruit depuis quelque temps, le CA remonte au classement et trouve ses marques surtout. Certes, les Clubistes ont été accrochés à Ben Guerdane, mais ils ont eu le mérite d'avoir mené plus de 90' durant, alors que le fameux penalty décrété en faveur de l'USBG reste forcément en travers de la gorge (simulation frappante).

Qu'à cela ne tienne, ce CA-là commence à imposer son jeu et se montre globalement de plus en plus pressant sur le terrain. Une production à haute intensité, de la densité physique, de l'implication et de l'engagement, le CA tient le bon bout en attendant une meilleure cohésion d'ensemble sur le terrain.

Par ailleurs, ce qui est à relever depuis quelques jours, c'est ce caractère bien trempé de la part d'un Onze qui se forge une carapace et qui gagne en confiance surtout. Le CA est donc situé au pied du podium, reléguant Soliman et Métlaoui à cinq unités. De quoi permettre à l'équipe de mieux s'exprimer, sans retenue même, sachant que la pression pèse plutôt sur les épaules de ses devanciers et de ses poursuivants même (points de bonus pour enjeu).

Repartir de l'avant

Freiné à Ben Guerdane, le CA restait sur une bonne série avant le penalty litigieux transformé par Kamerji. Plutôt revanchards donc face à ce coup du sort, les coéquipiers de Mohamed Ali Omri tenteront à nouveau d'inverser la spirale cet après-midi à la réception de l'ASR, lanterne rouge du groupe qui n'a d'autre choix que la victoire pour éviter le purgatoire. Aux Ghandri, Dridi, Kossi, Hamdi Laâbidi, Taoues et autre Ben Yahia de renouer avec la victoire et surtout de joindre la manière au résultat.