Tunisie: Festival " Les nuits du bon vieux temps " - Des soirées et des reprises de chansons arabes éternelle

Au cours de la semaine dernière, une conférence de presse a été tenue pour annoncer le nouvel événement artistique et culturel " Les nuits du bon vieux temps " qui débutera au cours du mois de mars prochain avec la programmation de spectacles musicaux qui seront assurés par des artistes tunisiens dans une reprise d'anciennes chansons éternelles de grands chanteurs et de cantatrices arabes.

En effet, la conception de ce projet artistique a été réalisée par le journaliste égyptien, Ahmed Samir Soliman, qui a expliqué lors de cette conférence de presse pour les présents que ce projet artistique œuvre à remonter dans le temps, raviver la mémoire et reprendre des titres phares de la chanson arabe issue de notre patrimoine artistique et culturel, à travers la reprise de chansons très connues, égyptiennes et tunisiennes, qui seront interprétées par des Tunisiennes lors de soirées musicales programmées dans ce festival.

"Les grands chanteurs tunisiens et égyptiens, tels que Naama, Saliha, Ahmed Hamza, Hédi Jouini, Oum Kalthoum, Abdel Halim Hafeth... et bien d'autres seront présents parmi nous dans une reprise de leurs beaux titres qui seront interprétés par de belles voix tunisiennes dans le but de rendre hommage à ces artistes remontant dans les années 40, 60 et 70 et faire revivre cette époque nostalgique dans un cadre jovial ", a-t-il noté.

Cet événement musical, qui se tiendra dans un hôtel sis à Tunis, se répartit comme suit : chaque quinzaine de jours, à raison de deux spectacles par mois, un spectacle musical sera organisé par un trio d'artistes tunisiens dans une reprise des meilleures chansons arabes, d'une icône de la chanson tunisienne, égyptienne ou arabe et dont le titre de la soirée portera son nom en hommage à ce chanteur. La durée de la soirée est de deux heures et le coup d'envoi de cet événement sera donné le 17 mars prochain avec un grand spectacle musical qui sera assuré par le chanteur Mohamed Jebali et la cantatrice Nawal Ghacham.

Outre cette série de soirées musicales dédiée aux icones de la chanson arabe des années 40 et 60, l'événement programmera également des soirées ramadanesques réservées au chant, des spectacles théâtraux issus de la culture mondiale et des soirées d'opéra (spectacle-chant) puisées dans le patrimoine artistique et culturel arabe.

Dans ce même esprit et pour mieux revivre cette belle époque de jadis, et mis à part le cadre général du show, la décoration qui fait rappel à cette époque, un code vestimentaire (tenue correcte) devrait être respecté par le public présent afin d'être en harmonie avec l'ambiance et le cadre du spectacle. " Les spectacles sont ouverts au grand public et les prix des billets seront à la portée ", a encore noté le concepteur de ce projet.