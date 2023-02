Tunisie: CAB - Le match de l'espoir

Les Bizertins jouent, cet après-midi, leur place au play-off.

Décidément, tous les matches disputés tout au long de cette première partie du championnat sont considérés comme des matches à 6 points, voire de Coupe. En effet, une victoire vous propulse haut dans le classement, alors qu'une défaite vous plonge dans ses profondeurs.

C'est que franchement, ce système de poule, et par la suite de play-off et play-out, n'est pas celui qui convient le mieux à nos habitudes footballistiques. La rencontre de cet après-midi contre le ST entre justement dans cette optique et promet d'être chaude, tellement l'enjeu est important. Pour ce qui est du CAB, il s'agit du match de l'espoir.

D'abord, l'espoir d'éviter le risque de se faire rattraper par son adversaire du jour et de ses concurrents du bas du tableau. Ensuite, une victoire face aux Stadistes pourrait s'avérer déterminante pour une possible accession au play-off lors du décompte final. Mais justement, les Cabistes ont-ils les moyens de parvenir à leurs fins? Le staff technique a pris la responsabilité d'aligner, 3 jours plus tôt contre l'EST, une formation composée de "doublures", pour disposer de tout son effectif à l'occasion du rendez- vous de tout à l'heure.

On saura à l'issue de cette confrontation s'il avait eu raison ou non d'opter pour un tel choix, un choix qui n'a pas été apprécié par le large public "jaune et noir". Mais bon, faisons confiance à l'entraîneur qui sait mieux que quiconque la valeur intrinsèque de ses joueurs. Dans l'immédiat, il semble que le monde s'est serré les rangs autour du CAB. On a compris bien évidemment que l'heure est à l'union sacrée !