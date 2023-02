Tunisie: L'Indigo club à l'Enau - Un élan dynamique

"Le Pavillon Bleu", espace d'échange et de partage, conçu au sein de l'Ecole nationale de l'architecture et de l'urbanisme (Enau) de Tunis, ne cesse d'abriter des expositions photos, des œuvres, et permet aux étudiants de l'école, en particulier, de découvrir des travaux élaborés autour de l'architecture ou des arts visuels. Focus!

A la tête du club Indigo ? Un comité directeur, formé par la présidente Aya Sellami, et Amine Maatouk, vice-président, tous les deux étudiants en 3e année architecture, entourés d'une quarantaine de membres. Ensemble, et en équipe, tout un noyau estudiantin, appartenant à une seule génération, se fraye actuellement son chemin, en garantissant une pérennité durable pour le club, malgré les difficultés.

S'unir autour d'une idée

L'Indigo Club a émergé afin d'affiner cette soif de création et d'activités chez les jeunes étudiants. L'Enau est d'ores et déjà réputée pour sa vie estudiantine foisonnante découverte au fil des générations. Les idées innovantes qui visent à améliorer l'état des lieux de l'Ecole n'ont cessé de fleurir, dont celle de créer "Le Pavillon bleu", lieux d'expositions, de réflexions, de partages, aux murs bleus-Indigo, qui accueille différents événements depuis quelques mois. Mais quand on remonte le temps, rien qu'un peu, ce club du même nom a émané d'une curiosité entre étudiants commune et très persistante, qui a finalement abouti à la mise en place d'un lieu et à un club concepteur très actif et prisé.

Le noyau, qui, au départ, était composé de 6 personnes, a été soutenu par leurs deux professeurs et architectes "Narjess Abdelghani" et "Alia Belhaj Hamouda". Officiellement depuis une année et demie, la dynamique estudiantine a donc pris forme, émanant d'une volonté propre à ses étudiants ambitieux et au corps enseignant.

L'Indigo Club s'est distingué grâce à ses activités culturelles et artistiques dans un écosystème de clubs déjà très présents dans l'enceinte de l'Enau, et qui travaillent sur d'autres disciplines et centres d'intérêt, comme le cinéma et l'entrepreneuriat. Les évènements sillonnent l'Enau.

"Initialement, le projet du "Pavillon Bleu" a vu le jour suite à la proposition de notre enseignante "Narjess Abdelghani". On tenait à avoir cet espace puisque déjà on organisait des expositions mais éphémères. On s'est dit autant créer un espace permanent d'échanges, un lieu d'exposition, et sa plateforme. Ainsi, nous arriverons à valoriser les travaux des étudiants et à rendre l'architecture accessible au monde extérieur".

Explique Aya Sellami, la présidente. "Le club prône des valeurs comme Valorisation (de travaux des étudiants), Interaction (entre étudiants, professionnels, spécialistes et professeurs) et Epanouissement culturel. Une culture connectée étroitement à l'architecture", souligne Amine Maatouk, le vice-président.

Il est aussi à rappeler que le comité du "Pavillon Bleu" est composé de professeurs, et de toute une équipe jeune. L'Indigo a mis en place 4 catégories qui sont : "Une architecte, une œuvre", qui se déroule en organisant une conférence et une exposition du travail de l'architecte invité, étranger ou tunisien. La 2e est baptisée "Un livre, pour un architecte" (Philosophe ou chercheur). La 3e est consacrée aux conférences et quant à La 4e, elle s'ouvre sur les expositions. Des catégories qui visent à nourrir cette pensée autour de l'architecture.

"Nous agissons comme une vitrine qui fait défiler la richesse de l'école, qui l'expose, qui la valorise", commente le vice-président. L'accès aux activités reste ouvert à tout le monde et le club communique à travers des dépliants, affiches et les réseaux sociaux. Dernière venue en date ? Une conceptrice-lumière japonaise nommée Akari Lisa Ishii, qui a donné une conférence importante au sein de l'école et a exposé ses photos. L'événement a été soutenu par l'Enau et l'ambassade du Japon. Le club l'a accueillie.

L'Indigo Club poursuit son travail grâce au soutien de l'Ecole, même si, au départ, s'imposer et lancer les activités n'a pas été facile. Le travail accompli par ce groupe d'étudiants est, certes, prenant, mais il reste passionnant et va de pair avec leur cursus universitaire.

Parmi les accomplissements de l'Indigo : l'évènement "Rihla", qui était plus orienté vers des débats et des conférences. La conférence-exposition de Feriel Lajri, architecte spécialiste tunisienne qui s'est adonnée à un partage fructueux de savoir. L'enseignante universitaire Alia Belhaj Hamouda chaperonne la scénographie. "Nos enseignants nous soutiennent et nous poussent à développer nos conceptions et nos idées de bout en bout". Déclarent Aya Sellami et Amine Maatouk.

Un cycle sur le "Logement" est attendu pour le mois de février 2023 et qui sera marqué par la participation d'une architecte française en visio-conférence et d'autres conférenciers en présentiel. Le cycle a été précédé par l'arrivée d'un autre architecte le 1er février. Plus de détails seront affichés en ligne sur Facebook et Instagram.