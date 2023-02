Tunisie: Ligue 1 / 13e journée - L'UST pour départager l'ESS et l'EST ?

A l'épreuve d'un court déplacement à Chebba, l'Etoile entend enchaîner et, pourquoi pas, aussi profiter d'un "coup de mou" de l'Espérance à Tataouine pour creuser l'écart.

On approche du verdict de la première phase du championnat, mais avant tout, il va falloir négocier ce dernier sprint du warm-up sans fléchir, enjeu oblige, que ce soit pour les places d'accessit ou pour éviter les sueurs froides du bas du classement.

Aujourd'hui, dans le groupe A, un court déplacement est programmé pour le leader étoilé, un onze qui sort d'un match compliqué mais finalement gagné face aux Bardolais. Avantage à l'Etoile, quoique le CS Chebbien joue l'une de ses dernières cartes pour se maintenir, jouer le play-out et non pas descendre directement en Ligue 2. Toujours en déplacement, le dauphin "sang et or" s'attend, quant à lui, à une solide opposition du côté de Tataouine face à un onze qui gagne en assurance et en prestance depuis quelque temps déjà. L'UST, c'est du solide et son classement actuel n'est guère usurpé. Le tenant est prévenu, l'UST défendra toutes griffes dehors sa place sur le podium.

On en vient au CAB. A la réception du ST, les Cabistes entendent forcément renouer avec la victoire après leur sortie de route face à l'EST, à Radès. Les "Bardo Boys", à leur tour, ne peuvent plus se permettre de chuter au classement, alors que le match "houleux" face au leader est encore dans les esprits. Ça passe ou ça casse pour le ST et défaite interdite pour le CAB Enfin, le 4e match du groupe A verra le CSS se produire au Bouali Lahouar d'Hammam-Sousse, là où l'Espoir local l'attend de pied ferme. Quasiment logées à la même enseigne, ou presque, les deux équipes doivent forcément maximiser, sous peine de sanction immédiate. Bref, le CSS n'a plus le droit de s'enliser alors que l'ESHS n'a pas encore dit son dernier mot, volet place d'accessit.

USM-USBG : les points bonus en tête

Dans le groupe B, la course à trois pour la pole position se poursuit cet après-midi avec des duels qui devraient nous apprendre davantage sur la hiérarchie installée. Aujourd'hui, le grand format du groupe B mettra aux prises le leader usémiste à l'USBG, au Ben Jannet de Monastir.

Dans le même temps, l'OB, dauphin des Bleus, ira défier Métlaoui dans son fief, alors, qu'en embuscade, au pied du podium, le CA reste à l'affût, dans l'espoir d'un destin favorable. Ben Guerdane, 3e au classement, tentera donc de freiner les gars du Ribat dans leur antre. Mission difficile pour une équipe de Ben Guerdane qui semble avoir accusé le coup face au CA récemment, et n'eût été "l'intervention" d'Amir Loussif, le CA collerait actuellement aux basques de l'USBG... Quid de l'OB à présent ? A l'épreuve du déplacement dans le bassin minier, les Cigognes de Béja pourraient coiffer les actuels prétendants au poteau, si, bien entendu, les planètes sont alignées. Le CA, à son tour, doit poursuivre sur sa lancée et confirmer son redressement à la réception de l'ASR. Enfin, si l'AS Soliman a de la marge en ce moment, ce n'est pas le cas de l'OSB qui doit garder l'AS Réjiche à bonne distance (maintien en jeu). Bref, entre l'ASS et l'OSB, les points vont valoir leur pesant d'or.

Le programme

Groupe A :

14h00 : Club Athlétique Bizertin -Stade Tunisien. Arbitre : Noureddine Ibrahim

14h00 : US Tataouine- Espérance Sportive de Tunis. Arbitre : Jalel Sahbani

14h00 : ES Hammam Sousse - Club Sportif Sfaxien. Arbitre : Oussama Ben Ishak

14h00 : CS Chebba- Etoile Sportive du Sahel. Arbitre : Khaled Gouider

Groupe B :

14h00 : Club Africain- AS Rejiche.

Arbitre : Mohamed Fanni

14h00 : Union Sportive Monastirienne- US Ben Guerdane. Arbitre : Amir Ayadi

14h00 : AS Soliman -Olympique Sidi Bouzid. Arbitre : Sofiane Guetat

14h00 : ES Métlaoui -Olympique de Béja.