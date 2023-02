Tunisie: 8e édition du festival International des courts-métrages "Panorama" - Des films, des lauréats et des prix

La 8e édition du festival Panorama du film, courts métrages, se tient à partir du 7 février prochain jusqu'au 11 février avec la projection d'une série de films participants de plusieurs pays, notamment la Tunisie, le Canada, l'Algérie...

Le coup d'envoi du démarrage officiel du Festival international du film (courts-métrages) Panorama sera donné, à la Cité de la culture, et ce, lors de la projection du film intitulé Kamel de la réalisatrice Jamila Damri du Maroc et sera suivi par un débat.

Lors d'une conférence de presse qui s'est tenue tout récemment, et en présence du directeur du festival Kamel Aouij, des réalisateurs et des représentants des médias, les organisateurs ont noté que le festival œuvre depuis sa création à mettre en lumière les créations artistiques de la jeune génération avec des productions de tous les genres, comédie, dessins animés, drames... afin de s'exprimer en toute liberté et débattre des questions d'actualité.

Le directeur du festival a noté par ailleurs que le nombre de participants à cette nouvelle édition a été estimé à 51 de plus de 23 pays, dont notamment l'Algérie, le Maroc, l'Inde, l'Iran, l'Afrique du sud...

En effet, et au total, plus de 2.622 films ont été reçus pour être sélectionnés lors de cette nouvelle édition.

On note 1.694 courts-métrages (récit), ce qui représente 64,4% du taux de participation, 539 courts-métrages (documentaire) ce qui représente un pourcentage de 20,5% du taux de participation et 397 courts-métrages (animation) représentant 15,1% du taux de participation.

Au programme, 7 courts métrages seront au menu de la soirée de l'ouverture du festival qui démarrera mardi prochain partir de 18h00, avec une sélection de films marocain, tunisien, français, palestinien, algérien et turc, alors que la deuxième journée du festival sera consacrée à la projection de 9 films, dont le Liban, le Canada et la Jordanie.

La soirée de la clôture, quant à elle, sera programmée le vendredi 10 février à partir de 16h30, toujours dans la Cité de la culture. Le public pourra suivre et découvrir des films venus de plusieurs autres pays, tels que l'Italie, l'Espagne et bien d'autres.

A rappeler que quatre prix seront décernés aux lauréats lors de la sélection du meilleur film dans les quatre catégories suivantes : récit, documentaire, animation et étudiants.

Le festival Panorama, qui a été créé en 2016 et a choisi le slogan "rencontres des cultures et des créations" avec le soutien de l'association Apath, œuvre depuis sa création à encourager et à soutenir les jeunes créateurs et réalisateurs et faciliter la collaboration entre les cinéastes tunisiens et étrangers afin de promouvoir le cinéma.