Tunisie: UST - Requinqués et confiants

Après leur exploit devant le CSS qui les a hissés à la troisième place, les Tataouinis affrontent l'EST avec la forte envie et la grande ambition de continuer sur leur lancée.

L'UST, troisième avec 17 points et avec énormément de chances de passer au play-off, personne n'y avait pensé ou cru avant l'entame de cette première phase du championnat. Sauf un, peut-être, et qui ne pourrait être que le coach Mohamed Ali Mâalej qui est en train de faire les beaux jours et le printemps d'une équipe dont l'effectif et le budget sont loin d'être pharamineux et fantastiques. Partis presque de rien, avec un objectif modeste et réaliste qui est d'assurer le maintien au terme de la deuxième phase du championnat, les Tataouinis rêvent maintenant du Play-Off.

Arrivés à ce stade-là, aucune équipe ne les arrêtera facilement en ce si bon chemin inespéré. Même pas l'Espérance venue à Tataouine pour continuer sa série de succès probants et qui persiste à maintenir l'espoir de détrôner l'Étoile de la première place du groupe et d'aller à la deuxième phase avec les 4 points précieux du bonus. Conscients de l'enjeu de ce match pour leurs adversaires, Mohamed Ali Mâalej et ses hommes sont prêts pour mener la plus âpre des batailles en vue de rester dans leur zone de confort et de consolider leur 3e place chèrement et valeureusement acquise bien avant la dernière journée.

Leurs atouts pour gagner ce défi, ce ne sont pas de grosses individualités qui retiennent l'attention, mais un collectif solide et costaud avec beaucoup de ressources physiques et mentales qui peut entraver la marche des meilleurs dispositifs tactiques, réduire les espaces et fermer tous les accès et museler tous les points et éléments forts de l'équipe adverse.

Ainsi, le trio de pointe de l'attaque des "Sang et Or" Anis Badri, auteur d'un triplé devant le CAB, Hamdou El Houni et Riadh Ben Ayed, n'évolueront pas sur du velours au Stade Nejib Khattab. Face à eux, il y aura une défense assez compacte et un portier Aziz Sellami, sûr de lui, et bien aux aguets sur sa ligne de but. Moez Ben Chrifia ne sera pas, derrière, au repos et à l'abri et sera, à coup sûr très sollicité avec des joueurs aussi remuants et efficaces sur les demi occasions et à leur tête Mahmoud Diallo et Maher Boulabiar qui a marqué le but de la victoire à Sfax. Si l'UST parvient à aligner un résultat positif dans son match contre l'EST, elle n'aura pas à attendre l'ultime journée pour fêter sa qualification méritée au play-off.

Ce serait le plus beau cadeau qu'elle puisse offrir à ses fans fidèles et dévoués.