Soudan: Kabbashi affirme l'engagement de l'armée à protéger le système civil démocratique

Kadugli — Le Membre du Conseil de Souveraineté Transitoire (CST), Général Shams-Eddin Kabbashi, a affirmé l'engagement de l'establishment militaire à mettre en œuvre ses obligations légales envers le système civil démocratique que tout processus politique qui jouit d'un large accord conduit, indiquant que le processus politique en cours à travers l'accord-cadre ne jouit pas d'un accord suffisant.

S'adressant à un rassemblement de population au stade de Kadugli aujourd'hui, Kabbashi a souligné l'égalité de tous les citoyens dans les droits et les devoirs politiques sans exclusion, notant qu'il y a un consensus sur l'existence d'un problème politique dans le pays, et des différences de vues sur les moyens de le résoudre.

Le membre du Conseil de Souveraineté a souligné l'importance d'imposer la règle de la loi, d'activer les lois dissuasives et de traduire les auteurs en justice sans délai, mettant en garde contre la détérioration de la situation sécuritaire si la question de la prolifération des armes illégales parmi les citoyens n'est pas traitée.

Il a dit que la question du développement et de la reconstruction est entièrement liée à l'instauration de la sécurité et de la stabilité dans les sociétés, étant donné qu'une vie sûre stimule la production, qui représente l'épine dorsale du développement économique, soulignant les efforts sérieux du gouvernement pour traiter la situation sécuritaire en formant une force conjointe qui renforce la sécurité et la stabilité dans l'État.

Le membre du Conseil de souveraineté a ajouté que l'État du Sud Kordofan a été, pendant de nombreuses années, un modèle de coexistence pacifique sous la lumière de la grande diversité ethnique, et qu'il restera fort et inébranlable malgré les crises qu'il rencontre, et que ce que l'État vit actuellement est inacceptable et ne ressemble pas à son peuple.

Kabbashi a souligné que la paix sociale représente le principal pilier de la paix et de la stabilité compréhensive, et que les administrations civiles et les citoyens sont la pierre angulaire de cette question.

Le Membre du Conseil de Souveraineté a appelé le leader du SPLM-N, Abdul-Aziz al-Hilu, à signer un accord de cessation des hostilités avec le gouvernement et à établir une coexistence pacifique, en préparation des négociations, soulignant la nécessité pour le citoyen de l'Etat de ne pas être victime du conflit politique.

Le Général Kabbashi a annoncé aux citoyens de l'État le soutien du gouvernement à un grand nombre de projets de développement et de services dans les domaines de l'eau, de la santé, de l'éducation, de l'agriculture et de l'énergie solaire.

Pour sa part, le Wali (gouverneur) par intérim du Sud Kordofan, Musa Jabr Mahmoud, a renouvelé le souci du gouvernement de l'Etat à mettre en œuvre toutes les réconciliations tribales de manière à renforcer la paix et la stabilité à travers les mécanismes qui ont été formés, louant les efforts déployés par les forces régulières pour assurer la sécurité dans l'Etat.

Pour sa part, le Ministre par intérim de l'Intérieur, Général (police) Anan Hamed, a promis de fournir des services dans les domaines criminels et du registre civil en plus de la lutte contre les stupéfiants.

Par ailleurs, le Ministre du Gouvernement Fédéral, Ingénieur Mohamed Kortikaila, a exhorté les administrations civiles à travailler sur la réparation du tissu social, le renforcement de la paix communautaire et la lutte contre le discours de haine, annonçant la publication d'une nouvelle loi pour les administrations indigènes à travers un décret constitutionnel dans les prochains jours.

Le Membre du Conseil de Souveraineté a inauguré un projet de réhabilitation de l'aéroport international de Kadugli, et a assisté à la livraison de 14 véhicules aux forces de police de l'État, dans le cadre du plan du gouvernement pour les réhabiliter afin qu'elles puissent combattre le crime et assurer la sécurité des citoyens.