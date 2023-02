Soudan: Le Membre du CST rencontre l'Ambassadeur Egyptien au Soudan

Khartoum — Le Membre du Conseil de Souveraineté Transitoire (CST), Malik Agar, a affirmé le souci du Soudan de développer ses relations bilatérales avec l'Egypte, et de renforcer la coopération conjointe de manière à réaliser les intérêts des deux peuples frères dans tous les domaines.

C'était déclaré lorsque le Membre du CST a reçu aujourd'hui au Palais Républicain l'Ambassadeur de la République Arabe d'Égypte au Soudan, Hani Salah.

Agar a salué les efforts déployés par l'Égypte pour surmonter la crise politique au Soudan en parvenant à un accord entre les composantes politiques Soudanaises.

L'ambassadeur Egyptien a déclaré à la presse qu'il a informé le membre du Conseil de Souveraineté sur les détails de l'atelier de travail accueilli par le gouvernement Egyptien et comprend 85 participants, et 45 organisations et entités Soudanaises, dans le but d'accélérer le processus politique, ajoutant que la réunion a abordé l'accord-cadre et sa relation avec l'atelier Soudanais en Egypte.

L'ambassadeur Hani Salah a souligné que l'Égypte vise, à travers ses efforts, à créer une atmosphère appropriée pour le dialogue entre les Soudanais, d'une manière qui contribue à atteindre des résultats menant à un consensus et à accélérer le processus politique pour qu'il devienne plus compréhensif et durable.

L'ambassadeur Egyptien a souligné que la réunion a mis l'accent sur l'importance de relancer l'Autorité de la vallée du Nil pour la navigation fluviale de manière à renforcer les relations entre les deux pays et les deux peuples frères.