Congo-Kinshasa: Leadership agissant du DG Milan Ngangay Yves, ICCN - Vers la réintroduction des rhinocéros au parc de Garamba

Le travail agissant que réalise l'institut Congolais pour la Conservation de la Nature (ICCN) que chapeaute le Directeur Général, Milan Ngayngay Yves, commence peu à peu à produire ses fruits. Tenez ! C'est une grande nouvelle pour la République démocratique du Congo. 16 premiers rhinocéros blancs sont attendus au parc national de Garamba d'ici fin juin. Cette nouvelle a été donnée par Dr. Mark Bristow, président et PDG de Barrick Gold, le lundi 30 janvier dernier. Il l'a fait savoir en marge d'une conférence de presse tenue à Kinshasa.

En effet, au total 76 rhinocéros provenant de l'Afrique du Sud, sont visés par cette opération s'inscrivant dans le cadre de la poursuite de la mise en œuvre du programme d'appui à la conservation de la biodiversité dans ce patrimoine de l'humanité situé non loin de l'usine de traitement d'or. "Les 16 premiers rhinocéros sont attendus à Garamba d'ici la fin du deuxième trimestre de cette année et seront suivis de 60 autres au cours des trois prochaines années ", a assuré Dr. Bristow affirmant que ce programme bénéficie étroitement de la collaboration de l'institut Congolais pour la conservation de la nature (ICCN), de l'USAID et autres partenaires.

L'objectif de cette réintroduction est également de favoriser la relance du tourisme dans cette aire protégée. C'est depuis une dizaine d'années que les rhinocéros blancs, espèce emblématique du parc national de la Gamba sont invisibles. Raison pour laquelle, au mois de janvier dernier, le DG de l'ICCN, Milan Ngangay Yves était au Parc de Garamba où il a fait une semaine. Cette première mission officielle dans le Haut- Uélé était intervenue après celles du jardin Zoologique et Botanique de Kinshasa.

Garamba a connu un agenda riche en activités durant toute la semaine, entre autres, la problématique de réintroduction des rhinocéros blancs au Parc de Garamba ; la visite du Projet d'énergie renouvelable à Faradje ; la tenue du conseil d'administration du parc de la Garamba ; la visite axée sur les conditions de vie des écogardes et la décoration de quelques-uns ; sans oublier les entretiens avec les administratifs de l'ICCN; les visites des différents sites dans le parc ; les échanges avec les communautés voisines du parc en marge de l'éducation environnementale.

Après un séjour de travail intense au parc Garamba dans le Haut-Uelé, le Directeur général de l'ICCN s'était envolé pour l'Afrique du Sud auprès de son partenaire African Parks pour aborder les questions essentielles concernant le secteur de conservation de la nature en RDC.

Créé en 1938 et réputé abriter les éléphants, les rhinocéros blancs (ndrl : invisibles depuis 2004 et en voie de réintroduction) et autres mammifères, le Parc National de la Garamba (PNG) est actuellement géré par African Parks Network (APN) en partenariat avec l'Institut Congolais pour la Conservation de la Nature (ICCN) depuis 2005. Il bénéficie de l'appui de l'Union européenne qui finance le programme "Environnement et Agriculture Durable - EAD " sur le 11ème Fonds Européen de Développement (FED) lui permettant d'améliorer non seulement la conservation de la biodiversité mais aussi d'intensifier ses réalisations dans les communautés riveraines.