Afrique: La victoire des Lions au CHAN, vue du continent

Dakar — La première victoire du Sénégal au Championnat d'Afrique des nations (CHAN), abondamment commentée lundi par les quotidiens sénégalais, n'est en revanche évoquée que par quelques titres à travers le continent qui en parlent la plupart du temps avec sobriété .

Le Sénégal a remporté son premier CHAN, samedi, en venant à bout du pays organisateur, l'Algérie, à l'issue de la séance des tirs au but, 5-4.

Les deux équipes étaient à égalité (0-0) à l'issue du temps réglementaire et des prolongations.

"La sélection sénégalaise des joueurs locaux, plus réaliste pendant la séance des tirs au but (5-4), s'est adjugée le Championnat d'Afrique des nations (CHAN-2022), après une égalité parfaite durant 120 minutes intenses [... ]", note Algérie Presse Service (APS), l'agence officielle algérienne.

Le Soir d'Algérie fait observer que si ce match a été autant disputé, c'est que les deux équipes "sont les deux forces émergentes durant cette septième édition du CHAN".

Aussi les deux entraîneurs semblaient-ils "se redouter et se respecter autant que les 22 acteurs qui étaient sur le terrain. Le souvenir du match amical disputé entre les deux équipes à Annaba, le 17 décembre, hantait les esprits".

Mais selon Al Bayane, un quotidien marocain, le Sénégal a finalement "remporté la finale du Championnat d'Afrique des Nations 2023, en détruisant les rêves [de] sacre du pays hôte devant leurs supporters lors des séances des tirs aux buts".

"Les Sénégalais, plus appliqués, l'emportent miraculeusement par 5 contre 4 après six tirs de chaque côté", estime Lefaso.net du Burkina Faso.

"Les Lions locaux de la Teranga s'offrent ainsi le trophée et la médaille d'or de cette 7e édition du CHAN devant l'Algérie et son public", commente la même publication, avant de rappeler que le Sénégal succède ainsi aux Marocains, vainqueurs des deux précédentes éditions en 2018 et 2021.

"Mais tout n'a pas été facile pour le Sénégal qui avait en face une équipe redoutable d'Algérie avec un stade totalement acquis à sa cause", ajoute Le Faso.net.

"Lors de cette rencontre, le spectacle n'était pas vraiment au rendez-vous. Les deux équipes n'arrivaient pas à se montrer percutantes. Un seul tir cadré après 90 minutes, synonyme d'un manque de précision dans le dernier geste. C'est tout simplement dans la logique que les deux équipes sont arrivées aux tirs au but", relève Frat'Mat'.

"De retour à la compétition après [2009 et 2011], le Sénégal est monté en puissance [... ] et brise le rêve des Algériens qui participent à la compétition pour la deuxième fois [et] ambitionnaient de remporter le trophée à domicile", souligne L'Essor du Mali.

"Dans cette finale assez serrée, les deux équipes ne sont pas parvenus à se montrer dangereux. Grâce à ce sacre, le Sénégal réalise un triplé historique, CAN, CAN beach soccer et CHAN", relève le quotidien malien.