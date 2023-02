Sénégal: Modernisation du secteur agricole - Un nouveau programme de 83 milliards lancé

Le président de la République procédant samedi dernier au lancement du programme d'acquisition de matériels agricoles a invité le ministre de l'Agriculture, de l'équipement rural et de la souveraineté alimentaire à davantage veiller à l'atteinte des cibles du projet et à assurer la maintenance du matériel.

Le président de la République Macky Sall s'inscrit dans la continuité de modernisation du secteur agricole. Samedi dernier, au grand théâtre national Doudou Ndiaye Coumba Rose, le chef de l'Etat a procédé au lancement d'un Programme d'acquisition de matériels agricoles, de constructions de magasins de stockage et d'entrepôt de conservation de produits horticoles pour une enveloppe de 85 milliards de francs CFA.

" Ce programme de 85 milliards de FCFA qui va fournir à terme quelque 3000 unités motorisées traduit la priorité que le gouvernement accorde à la modernisation du secteur agricole ", a affirmé le président Sall, non sans préciser que la subvention pour l'acquisition dudit matériel est comprise entre " 60 à 80% ".

Le chef de l'Etat d'inviter les acteurs à rompre avec les vieilles méthodes et pratiques agricoles, en investissant davantage dans la mécanisation qui accordera, croit-il savoir " plus d'attractivité au métier d'agriculteur ". Le président Sall a fait savoir que ce projet va influer sur l'augmentation de la production ainsi que la réduction des pertes post-récoltes à travers des magasins de stockage et d'entrepôt de conservation. Il a, par la même occasion évoqué la problématique de la maitrise de l'eau à travers l'irrigation. Un défi à relever au regard du changement climatique qui dérégule les saisons pluviales dans le temps et dans l'espace.

Pour ce qui concerne la maintenance du matériel, le chef de l'Etat est catégorique. " On ne peut pas engager de lourds investissements et après laisser les machines dépérir avant d'arriver à terme, faute d'entretien ", a-t-il lancé. Devant l'esplanade du Grand théâtre, étaient exposées des centaines d'unités motorisées. Lesquelles unités ont été présentées au chef de l'Etat devant des producteurs et acteurs du monde agricole ainsi que des partenaires techniques et financiers notamment du Royaume d'Espagne qui accompagne ce programme, fruit d'un partenariat public-privé entre l'Etat du Sénégal et le groupe Intermaq.

A noter que ledit matériel est composé essentiellement de tracteurs, batteuses multicultures, motopompes pour l'irrigation, de matériels de traitement, de chambres frigorifiques pour la conservation de produits horticoles et de magasins de stockage d'intrants agricoles.

Les acteurs du monde rural intéressés sont ainsi invités à s'inscrire auprès de leur tutelle (ministère... ) pour bénéficier de ce programme.